Aucune cavalerie de travailleurs ne vient à la rescousse de la Fed, alors que les données vont dans l'autre sens

La pandémie de COVID-19 a entraîné une dislocation massive du marché du travail américain, avec des dizaines de millions de personnes au moins temporairement au chômage, des personnes mises à l'écart en raison de problèmes de santé ou de soins familiaux, et d'autres qui ont choisi de prendre leur retraite.

Les décideurs de la Fed s'attendaient initialement à ce que ces distorsions disparaissent avec le temps et que différentes mesures du marché du travail, en particulier la part de la population qui est soit employée soit à la recherche d'un emploi, reviennent à peu près là où elles étaient.

Au lieu de cela, 2022 s'est transformée en une année perdue. Le taux de participation à la population active de 62,1 % en novembre était presque exactement là où il était en janvier, avec peu de variations entre les deux. Il reste inférieur de 1,3 point de pourcentage à ce qu'il était avant la pandémie, ce qui représente environ 3,4 millions de personnes.

"Cela a été très décevant et un peu surprenant", a déclaré la semaine dernière le président de la Fed, Jerome Powell, reconnaissant les contraintes qu'une main-d'œuvre à faible croissance pose à l'économie, et par extension à la Fed. Moins de travailleurs signifie moins de production potentielle, ce qui signifie que la Fed devra faire plus d'efforts, par le biais de taux d'intérêt plus élevés, pour ramener la demande à des niveaux que l'économie peut soutenir.

Parmi les nombreux développements déroutants d'une année où la Fed s'est empressée de rattraper une flambée d'inflation, le comportement de la population active a été l'un des plus perplexes et, à certains égards, le plus inquiétant pour les perspectives à long terme de l'économie.

Le nombre de personnes disponibles pour travailler peut augmenter de trois façons : les jeunes qui vieillissent à l'âge adulte, l'immigration ou les adultes qui décident de trouver un emploi.

Les faibles taux de natalité et l'immigration restreinte ont limité les deux premières, et la pandémie semble avoir épuisé la troisième.

La population active américaine a augmenté d'environ 0,7 % par an de 2011 à 2019, atteignant un pic d'environ 164,6 millions juste avant la pandémie, puis a fortement chuté au début de la crise sanitaire. Bien qu'elle soit revenue au pic d'avant la pandémie en août, atteignant 164,7 millions, elle a légèrement baissé au cours des trois derniers mois, laissant l'économie avec près de trois années manquantes de croissance de la main-d'œuvre.

UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE DE TRAVAIL

Au-delà de l'immigration et des taux de natalité, d'autres données ont commencé à jouer contre la Fed.

Chaque mois, des millions d'adultes changent de statut professionnel : Certains rejoignent le marché du travail en acceptant un emploi ou en commençant une recherche d'emploi ; d'autres évoluent entre un emploi et le chômage ; certains quittent carrément le marché du travail.

Ces flux mensuels sont volatils, mais au fil du temps, la Fed prévoyait que plus d'adultes rejoindraient la population active qu'ils ne la quitteraient.

En 2021, ce fut le cas. Sur la base d'une moyenne mobile de six mois, les flux nets d'entrée sur le marché du travail ont augmenté de façon constante.

Au printemps 2022, cependant, la tendance s'est inversée. En novembre, la moyenne sur six mois était effectivement nulle, en grande partie à cause d'une augmentation du nombre de personnes quittant leur emploi et quittant complètement le marché du travail, pour la retraite ou d'autres raisons.

De plus en plus, "les travailleurs qui quittent leur emploi abandonnent la population active et ne deviennent pas des chômeurs", a récemment écrit Steven Blitz, économiste au TS Lombard. Les changements récents dans les données sur les flux de main-d'œuvre "soulignent l'inquiétude de la Fed concernant le déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre qui sous-tend l'inflation."

Les données sur l'emploi de novembre ont montré une forte croissance continue de l'emploi salarié et du salaire moyen, un signe que les travailleurs restent très demandés.

Avec une stagnation de l'offre - la main-d'œuvre - et peut-être 10 millions d'emplois non pourvus, les responsables de la Fed craignent que le décor ne soit planté pour une croissance des salaires si forte qu'elle devienne un moteur essentiel de la pression continue sur les prix.

MOINS DE "NON-RETRAITES

Les données sur l'emploi et la main-d'œuvre proviennent de différentes enquêtes, l'une auprès des entreprises et l'autre auprès des ménages, et peuvent être révisées au fil du temps. Il existe actuellement une tension entre les deux sondages, la mesure des ménages indiquant une image plus faible de l'emploi en particulier.

Mais d'autres études ont commencé à étayer l'idée d'une économie qui se dirige vers une pénurie chronique de main-d'œuvre, une probabilité qui a commencé à ancrer l'opinion des décideurs de la Fed.

"En regardant en arrière, nous pouvons voir qu'une pénurie significative et persistante d'offre de main-d'œuvre s'est ouverte pendant la pandémie", a déclaré Powell la semaine dernière. "Il semble peu probable que cela se referme complètement de sitôt".

M. Powell a cité plusieurs analyses récentes, notamment des études sur la façon dont les séquelles de la pandémie, qu'il s'agisse de décès ou de symptômes persistants "long-COVID", ont pu nuire à la main-d'œuvre, ainsi que l'impact de tendances telles que l'augmentation des départs à la retraite.

Dans l'ensemble, le président de la Fed a déclaré que l'économie pourrait compter environ 3,5 millions de travailleurs de moins que ce qu'elle aurait été sans la pandémie. Si une partie de ce déficit est due au COVID, il l'attribue surtout à un nombre excessif de départs à la retraite.

Bien que le bond des départs à la retraite ait été remarqué dès le début de la pandémie, son ampleur a été mieux cernée par les chercheurs qui, à l'instar des responsables de la Fed, en sont venus à considérer qu'il est peu probable qu'il s'inverse.

Dans un article cité par M. Powell, les économistes de la Fed Joshua Montes, Christopher Smith et Juliana Dajon ont conclu que les nouvelles estimations démographiques basées sur le recensement de 2020 ont mis un terme à ce qui semblait être une chance que les "non-retraites" - les personnes reprenant un emploi après avoir indiqué qu'elles l'avaient quitté pour de bon - aident la population active à se rétablir.

Le document a trouvé environ 2 millions de "retraites excédentaires" - celles qui n'auraient pas eu lieu en l'absence de la pandémie, poussant le taux de participation à la population active encore plus bas qu'il ne l'aurait été étant donné la pression à la baisse qu'il subit déjà en raison du vieillissement de la population.

"Nous considérons qu'il est peu probable [...] que la part des retraités diminue substantiellement vers sa tendance pré-pandémique et que ceux qui ont pris une retraite anticipée reviennent en grand nombre dans la population active", ont écrit les chercheurs. "Il faudra peut-être quelques années pour que le comportement des retraités se normalise".