Aucune idée que c'était un adieu : Les familles du Texas font leur deuil sur les médias sociaux

Quelques heures après que la photo a été prise, un tireur a fait irruption dans la classe d'Alexandria et l'a tuée, ainsi que 18 autres enfants et deux enseignants, dans la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine depuis près de dix ans.

"Nous lui avons dit que nous l'aimions et que nous viendrions la chercher après l'école", a déclaré Kimberly Mata-Rubio, la mère d'Alexandria, dans le post Facebook. "Nous n'avions aucune idée que c'était un adieu".

Mata-Rubio était l'une des nombreuses personnes qui ont partagé des souvenirs de leurs parents et amis assassinés sur les médias sociaux. Les posts étaient déchirants à lire.

"Mon bébé, tu ne méritais pas ça", a écrit Veronica Luevanos, la mère de Jailah Silguero, élève de quatrième année, sur Facebook mercredi. Le post pleurait également les camarades de classe de la fille, ses enseignants et son cousin Jayce Carmelo Luevanos, qui ont également été tués dans la fusillade.

Lorsqu'elle pense à sa sœur décédée Tess Mata, Faith Mata dit qu'elle se souvient surtout des moments amusants qu'elles passaient ensemble.

"Sissy, tu me manques tellement", a écrit Faith sur Facebook.

"Je veux juste te serrer dans mes bras et te dire à quel point tu es jolie, je veux t'emmener dehors et t'entraîner au softball, je veux partir en vacances une dernière fois en famille, je veux entendre ton rire contagieux et je veux que tu m'entendes te dire à quel point je t'aime."

La tuerie du Texas est la fusillade la plus meurtrière dans une école depuis décembre 2012, lorsqu'un tireur a tué 26 personnes, dont 20 enfants, à l'école primaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut.

Uvalde, profondément ancrée dans la région du Texas Hill Country, à environ 130 km à l'ouest de San Antonio, compte environ 16 000 habitants, dont près de 80 % sont hispaniques ou latinos, selon les données du recensement américain. Comme Newtown, il s'agit d'une communauté très soudée où les liens familiaux et les amitiés sont forts.

Des pages GoFundMe ont été créées pour la communauté et pour certaines des familles, dans le but de collecter des fonds pour payer les funérailles.

Cherchant de l'argent pour l'enterrement de Xavier Lopez, élève de quatrième année, des proches ont écrit : "En tant que famille, nous savons qu'il est maintenant avec son grand-père Benny dans le Royaume des cieux."

Plus de 100 000 $ ont été collectés jusqu'à présent grâce à quelque 3 900 dons, ce qui dépasse largement l'objectif de 17 000 $.

Les membres de la famille n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters mercredi.

UN GROS CÂLIN SERRÉ

Dans un autre post sur les médias sociaux, Steven Garcia a rendu un triste hommage à sa fille disparue : "Notre Ellie était une poupée et était la plus heureuse qui soit... J'allais être DJ pour elle à sa fête comme elle le voulait ! !!"

Les messages de soutien et de condoléances ont afflué sur la page de Garcia. "Non seulement elle était ma petite cousine, mais elle avait aussi l'âge de ma fille", a écrit Eli B. Ruiz.

"Rappelez-vous le jour des funérailles de mon père, Steven Garcia m'a fait un gros câlin serré, je ferai la même chose pour lui."

Erica Mena, résidente d'Uvalde, a également pleuré Ellie, qui jouait dans une équipe locale de basket-ball pour jeunes. Elle a partagé sur Facebook une série de photos de l'équipe pendant les matchs et tenant des trophées.

"Ellie était notre hype girl et le cœur de l'équipe, elle ne manquait jamais un entraînement et était la plus bruyante quand il s'agissait d'encourager son équipe !" a écrit Mena sur Facebook.

Des cousines de dix ans, Annabelle Rodriguez et Jacklyn Jaylen Cazares, ont également été victimes de la fusillade, rapporte ABC News.

"Jackie était celle qui se mettait en quatre pour aider quiconque", a déclaré son père. "Cela me réconforte un peu, qu'elle soit le petit biscuit qui aurait fait quelque chose pour aider ses camarades de classe dans ce scénario très effrayant."