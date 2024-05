Le président béninois Patrice Talon a déclaré que le Niger n'avait pas répondu aux préoccupations de son pays et que son homologue nigérien n'avait pas rencontré le ministre béninois des mines lors d'une visite cette semaine, dans le cadre d'un différend sur les exportations de pétrole brut du Niger via un port au Bénin.

Les relations entre les deux voisins ouest-africains sont tendues depuis que le coup d'État de juillet 2023 au Niger a conduit le bloc régional de la CEDEAO à imposer des sanctions strictes pendant plus de six mois.

Les flux commerciaux dans la région étaient censés se normaliser après la levée des sanctions, mais le Niger a maintenu ses frontières fermées aux marchandises en provenance du Bénin.

Lors d'une allocution télévisée jeudi, M. Talon a déclaré que lors de réunions à Niamey en début de semaine, le Bénin a réitéré que son agence douanière était prête à coopérer avec son homologue nigérien pour permettre des expéditions régulières de pétrole nigérien à travers son terminal portuaire.

Mais cela ne sera possible que si la frontière est officiellement ouverte, au moins aux cargaisons de pétrole.

Il a ajouté que la délégation nigérienne n'avait pas répondu aux préoccupations soulevées à Niamey par son ministre des mines, Samou Seidou Adambi.

"Au moment où je vous parle, je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frères nigériens dans le sens attendu par tout le monde", a déclaré M. Talon.

Le 15 mai, le Bénin est revenu provisoirement sur sa décision de bloquer les exportations de pétrole nigérien via son port et a accepté d'organiser une réunion entre les deux pays, a déclaré M. Adambi à l'époque.

Mais aucune solution à long terme n'a encore été trouvée.

M. Talon a déclaré avoir écrit une "lettre d'apaisement" au chef de la junte Abdourahamane Tchiani et avoir demandé à M. Adambi de la lui remettre en personne, mais que M. Tchiani n'avait pas reçu le ministre.

"Je fais le tour du monde pour demander aux gens de venir investir en Afrique... et me voilà témoin de ce qui rend les investisseurs réticents", a déclaré M. Talon lors de son allocution télévisée.

"Mais je garde l'espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne sera plus retardé, car il n'y a aucune raison de justifier la méfiance et l'attitude de nos frères nigériens ; le temps des protestations et des sanctions dues au coup d'État qui a eu lieu au Niger est révolu."

L'oléoduc de près de 2 000 km, soutenu par PetroChina, a été officiellement lancé en novembre, reliant le gisement pétrolier d'Agadem, au Niger, au port béninois de Cotonou. (Reportage de Pulcherie Adjoha ; Rédaction de Portia Crowe ; Édition de Lincoln Feast.)