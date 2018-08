Audemars Piguet CEO: poursuite de la croissance, CA de 1,3 mrd CHF possible

Zurich (awp) - L'horloger de luxe Audemars Piguet croît et a franchi la barre du milliard de francs suisses de chiffre d'affaires pour la première fois en 2017. L'intégration de points de vente dans le propre réseau de distribution y a essentiellement contribué. "Nous sommes devenus un détaillant et la consolidation de la marge de commerce a augmenté le chiffre d'affaires", a déclaré le patron du groupe François-Henry Bennahmias dans une interview au magazine spécialisé Watch Around (édition d'août).

Le directeur voit encore du potentiel pour la marque. Le volume a légèrement augmenté, de manière douce et l'objectif reste le même: fabriquer 40'000 montres par année d'ici 2019. "si nous écoulons 40'000 pièces dans notre propre réseau de commerces de détail, nous pourrions atteindre déjà 1,3 milliard de francs suisses de chiffre d'affaires". En 2000, le chiffre d'affaires était inférieur à 100 millions de francs suisses.

Actuellement, l'entreprise continue de consolider la distribution. L'objectif est de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Internet a révolutionné ces habitudes et la mutation va encore s'accélérer avec la nouvelle génération de clients, selon M. Bennahmias. Jusqu'ici, Audemars Piguet a intégré près de 60 points de vente. Il en subsiste 190 d'externes.

mk/rp