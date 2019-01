AudioValley : Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont.

Communiqué de presse

www.audiovalley.com

Le 4 janvier 2019 - 17:40 CEST

Audiovalley : Caroline Dupuis w press@audiovalley.com w Actifin : Victoire Demeestère w vdemeestere@actifin.fr w

Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUDIOVALLEY (ISIN : BE0974334667/ mnémonique: ALAVY) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 25 995 titres

- Solde en espèce du compte de liquidité : 34 540,18 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, le 30 juillet 2018 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Solde en espèces du compte de liquidité : 150 000 €

A PROPOS D'AUDIOVALLEY

AudioValley est un pionnier de la révolution de l'audio digitale avec son vaste savoir-faire couvrant l'ensemble de l'industrie de l'audio digitale. AudioValley a un patrimoine de marque impressionnant avec ses produits et services haut de gamme allant de la monétisation de la radio digitale (Targetspot), licences musicales (Jamendo) et la commercialisation audio digitale en magasin (Storever), à la création, la diffusion en continu et l'hébergement de la radio en ligne (Radionomy & Shoutcast) et le célèbre lecteur multimédia multiplateforme (Winamp).

Plus d'information: www.audiovalley.com

CONTACTS

AUDIOVALLEY Caroline Dupuis + 32 (0) 2 466 31 60 press@audiovalley.com

ACTIFIN, communication financière ACTIFIN, relations presse financière Victoire DEMEESTERE Jennifer Jullia +33 (0)1 56 88 11 11 +33 (0)1 56 88 11 19 vdemeestere@actifin.fr jjullia@actifin.fr

p 1