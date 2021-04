AudioValley : a levé avec succès 8,6 millions d'euros en vue d'accélérer son développement à l'international

Regulatory News:

AudioValley, spécialiste international des solutions B2B dans l’audio digital, (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY) (code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY) annonce le succès de son augmentation de capital réalisée exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés et effectuée par construction accélérée d’un livre d’ordres pour un montant d’environ 8,6 M€.

Dans le cadre de cette augmentation de capital avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants, AudioValley procédera le 12 avril 2021 à l'émission de 2 700 000 actions ordinaires nouvelles, soit 26,1% du capital avant opération et 20,7% après.

Le prix de souscription des actions AudioValley a été fixé à 3,18 euros par action (prime d’émission incluse), correspondant à une décote de 9,4 % par rapport au cours de clôture du 8 avril 2021.

Cette augmentation de capital a été réalisée exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés (au sens de l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, tel que modifié).

Alexandre Saboundjian, fondateur et CEO d’AudioValley, déclare : « Nous remercions vivement les investisseurs qui ont participé à cette augmentation de capital. Nous mettrons tout en œuvre pour atteindre nos objectifs de développement à l’international et nous montrer digne de leur confiance. Suite à cette augmentation de capital, AudioValley dispose de moyens financiers renforcés pour saisir les opportunités qui se présenteront en cette période de croissance mondiale de l’audio digital. Nos équipes talentueuses et notre technologie de pointe sont à l’origine des succès commerciaux récents avec des majors comme Sonos, Bauer MediaAudio, Radio France ou Adobe. Nous allons poursuivre nos efforts avec enthousiasme et avec l’ambition de faire partie des acteurs mondiaux de notre marché. »

L’opération sera mise en œuvre par le Conseil d’administration d’AudioValley, agissant dans le cadre de ses pouvoirs en matière de capital autorisé, et à un prix représentant une décote de 11.1% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action AudioValley des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix d’émission.

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché Euronext Growth sont prccvus dans les 3 jours ouvrés. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

Le capital de la Société sera composé de 13 041 483 actions à l’issue de l’opération.

À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,79%.

Ainsi, post-augmentation de capital, la répartition du capital de la Société et la répartition des droits de vote des actionnaires de la Société a évolué de la façon suivante :

Avant opération Après opération Actionnaires Nombre d’actions % du capital % des droits de vote Nombre d’actions % du capital % des droits de vote Maxximum SA (1) 5 377 818 52,00% 67,04% 5 377 818 41,24% 57,39% Alexandre Saboundjian 245 097 2,37% 2,91% 245 097 1,88% 2,49% Sous-total Alexandre Saboundjian 5 622 915 54,37% 69,96% 5 622 915 43,12% 59,88% Yves de Koster 25 000 0,24% 0,31% 25 000 0,19% 0,27% SRIB 100 634 0,97% 1,25% 100 634 0,77% 1,07% Public 4 568 403 44,18% 28,48% 7 394 037 56,70% 38,78% Auto-contrôle 24 531 0,24% 0,00% 24 531 0,19% 0,00% Total 10 341 483 100% 100% 13 041 483 100% 100%

(1) Holding personnel détenu à 100% par Alexandre Saboundjian

Pour rappel, la répartition du capital de la Société ne correspond pas nécessairement à la répartition des droits de vote des actionnaires de la Société suite à l’introduction d’un droit de vote double en faveur de certaines actions sous certaines conditions par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2021.

TP ICAP EUROPE est intervenu en tant que Chef de file & Teneur de livre de l’opération. Allegra Finance, Listing Sponsor, est intervenu en tant que Conseil de la Société. Merodis était le conseil financier de la société.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2019, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (www.audiovalley.com).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Mise à disposition du rapport annuel financier

Vendredi 30 avril 2021, après bourse

Chiffre d’affaires semestriel 2021

Mardi 27 juillet 2021, après bourse

A propos d’AudioValley

AudioValley, basé à Bruxelles au cœur de l’Europe, est pionnier et leader de l’audio digital depuis 2007. Actif dans toute la chaine de valeur de son secteur, et doté d’un réseau global, AudioValley offre à ses clients & partenaires des solutions pour développer leur business grâce à l’audio digital, tant au niveau local qu’international.

Le Groupe réunit des marques emblématiques : Targetspot pour la monétisation de contenus audio digitaux, Jamendo pour la commercialisation des œuvres et la gestion des droits musicaux, Shoutcast pour les technologies de streaming et la gestion de podcasts, et Winamp, l’iconique lecteur audio.

Le secteur de l’audio connait une révolution digitale sans précédent avec des consommateurs ultra connectés qui souhaitent avoir accès n’importe où et n’importe quand, au meilleur des contenus audio. Pour répondre à ces nouvelles habitudes de consommation, AudioValley développe des technologies qui permettent de profiter instantanément des avantages de l’audio digital ; et des services qui créent du lien entre les marques et les consommateurs, entre les éditeurs et leur audience, entre les éditeurs et les marques, et entre les artistes et les amateurs de musique. AudioValley est implanté dans 9 pays et emploie une centaine de collaborateurs à travers le monde. www.audiovalley.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210408006005/fr/