Augmentation de tarif : un modèle à revoir comme parade à la paupérisation

Malgré la suppression de l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale au 1er janvier 2020, le contexte social montre que les citoyens rencontrent des difficultés économiques croissantes.

Il ne faudrait pas que la transition énergétique pèse deux fois sur les ménages par le mécanisme de la taxe carbone et la hausse du prix de l'électricité.

Et pourtant… au 1er février 2020, une augmentation de 2,4% du tarif réglementé d'électricité est appliquée. Ce tarif déjà en forte hausse en 2019 pèse encore plus sur les plus démunis dont le nombre se chiffre aujourd'hui à plus de 13 millions. Preuve en est, le nombre de foyers touchés par des coupures d'électricité ou des réductions de puissance pour impayés qui s'élevait en 2018 à 572 000 pour atteindre vraisemblablement 600 000 en 2019 selon le Médiateur de l'énergie.

Depuis 2004, date à laquelle l'Etat s'est séparé de son opérateur national, pour en devenir un simple actionnaire, la facture TTC a grimpé de 50%. La cause majeure : le doublement des taxes pour en partie subventionner des énergies renouvelables par des aides dirigées vers des investisseurs privés. Taxes qui représentent aujourd'hui TVA comprise, environ 30% de la facture.

Avec l'arrivée de fournisseurs alternatifs n'investissant pas dans leurs propres moyens de production, la tension entre offres et demandes sur le marché - sensible également aux caprices du vent et du soleil - se ressent sur le prix de gros. Par ailleurs, le citoyen se retrouve à payer des infrastructures afin de fluidifier le futur marché européen (réseaux, compteurs intelligents…), seule garantie espérée contre la spéculation à venir ou un black-out.

Enfin, il prend à sa charge le dispositif de Certificats d'Economie d'Energie rendu obligatoire. Ce qui permet d'affirmer que les risques de ce marché sont in fine assurés par tout un chacun et non par les nouveaux acteurs.

Si le tarif règlementé garant de la péréquation tarifaire est encore en partie basé sur le prix d'une production nucléaire stable depuis 2010, la part marché est de plus en plus importante. C'est cette part marché qui risque dans les années à venir de surenchérir ce tarif.

Où est donc la progression entre un système équilibré issu d'une politique nationale qui planifiait offres et demandes, investissait sur le long terme et finalement optimisait les productions dans l'intérêt économique des usagers et aujourd'hui ? La France disposait d'une performance technique et économique indéniable qui sur l'autel de la concurrence et sous couvert de transition énergétique aboutira à un bridage par les prix pratiqués et par la production disponible d'une consommation pourtant bas carbone. Demain, seuls les plus aisés pourront consommer et seuls ceux qui pourront adapter leurs usages aux courbes des prix de marché s'en sortiront… !

Avec l'ouverture à la concurrence, la question industrielle se pose également. D'un secteur intégré construit sur le long terme grâce aux filières implantées en majeure partie sur notre territoire, l'Europe prône l'ouverture à la concurrence y compris par l'arrivée d'acteurs tiers. Il faudra donc bien comprendre qu'il sera nécessaire aussi de partager avec eux les emplois souvent délocalisés tirant les garanties collectives vers le bas.

La FNME CGT exige le passage immédiat et sans délai d'une TVA à 5,5% pour ce bien de première nécessité, indispensable à la transition énergétique mais aussi directement lié à la santé de tous.