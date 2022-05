Augmentation des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis ; ralentissement de la hausse mensuelle des prix à la production

Cette tendance a été renforcée par un rapport du département du travail jeudi, qui a également montré que le nombre de personnes inscrites sur les listes de chômage des États était le plus faible depuis plus de 52 ans à la fin du mois d'avril. Les entreprises se bousculent pour trouver des travailleurs afin de combler des offres d'emploi record, ce qui contribue à stimuler l'inflation.

"Il n'y a aucun changement dans le message sous-jacent d'un marché du travail très serré et d'employeurs peu disposés à licencier les travailleurs existants face à une extrême pénurie de main-d'œuvre", a déclaré Conrad DeQuadros, conseiller économique principal chez Brean Capital à New York.

Les demandes initiales d'allocations de chômage d'État ont augmenté de 1 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 203 000 pour la semaine se terminant le 7 mai, soit le niveau le plus élevé depuis la mi-février. Les données de la semaine précédente ont été révisées pour montrer 2 000 demandes reçues de plus que l'estimation précédente. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 195 000 demandes pour la dernière semaine.

Les demandes d'allocations ont largement fait du surplace depuis qu'elles ont atteint en mars leur plus bas niveau en 53 ans, soit 166 000. Les économistes ont imputé la deuxième hausse hebdomadaire consécutive à la volatilité résiduelle des données autour des fêtes mobiles comme Pâques, la Pâque juive et les vacances scolaires de printemps. De fortes augmentations des demandes de prestations en Californie, en Virginie et en Illinois ont compensé une baisse de 9 811 à New York.

Il y a eu un nombre record de 11,5 millions d'ouvertures d'emploi le dernier jour de mars, et la masse salariale non agricole a augmenté de 428 000 en avril, le 12e mois consécutif de gains d'emploi supérieurs à 400 000. Les demandes d'indemnisation ont chuté par rapport à un sommet historique de 6,137 millions au début d'avril 2020.

Le nombre de personnes recevant des prestations après une première semaine d'aide a diminué de 44 000 pour atteindre 1,343 million au cours de la semaine se terminant le 30 avril. Il s'agit du niveau le plus bas pour les demandes dites continues depuis janvier 1970.

Les actions américaines ont ouvert en baisse tandis que le dollar a augmenté par rapport à un panier de devises. Les prix du Trésor américain étaient plus élevés.

UN LONG CHEMIN VERS UNE INFLATION FAIBLE

La semaine dernière, la Réserve fédérale a augmenté son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage, la plus forte hausse en 22 ans, et a déclaré qu'elle commencerait à réduire ses avoirs obligataires le mois prochain. La banque centrale américaine, qui a commencé à relever les taux en mars, espère remettre en adéquation l'offre et la demande de travail.

Les conditions tendues du marché du travail font grimper les salaires, ce qui contribue à maintenir l'inflation à un niveau insupportable. Mais certains signes indiquent que l'inflation a probablement atteint un sommet, du moins lorsqu'elle est mesurée sur une base annuelle.

Dans un autre rapport jeudi, le département du travail a déclaré que l'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,5 % en avril, les gains dans les produits énergétiques ayant ralenti. Il s'agit d'une forte décélération par rapport à mars, où l'IPP avait augmenté de 1,6 %. L'augmentation d'avril était conforme aux attentes des économistes.

Les prix de l'énergie ont augmenté de 1,7 % après avoir grimpé de 6,4 % en mars. Les prix des aliments ont grimpé de 1,5 % après avoir augmenté de 2,5 % en mars. Par conséquent, les prix des biens ont progressé de 1,3 % après avoir bondi de 2,4 % en mars. Le coût des services est resté inchangé après avoir bondi de 1,2 % en mars.

Au cours des 12 mois jusqu'en avril, l'IPP a augmenté de 11,0 % après avoir accéléré de 11,5 % en mars.

Le ralentissement des gains mensuels des prix à la production suit une tendance similaire des prix à la consommation le mois dernier.

Le gouvernement a indiqué mercredi que les prix à la consommation ont enregistré leur plus faible hausse en huit mois en avril. L'augmentation annuelle des prix à la consommation a également ralenti pour la première fois depuis août dernier.

Mais la route vers une faible inflation sera probablement longue. L'inflation, toutes mesures confondues, est bien supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed.

Les prix à la production hors alimentation, énergie et services commerciaux ont grimpé de 0,6 % en avril après avoir augmenté de 0,9 % en mars. Sur les 12 mois jusqu'en avril, ce que l'on appelle l'IPP de base a augmenté de 6,9 % après une accélération de 7,1 % en mars. La hausse des prix à la production sous-jacents a suivi une tendance similaire à celle de l'IPC de base.

"Il y a des signes de refroidissement, bien que les augmentations soient toujours inconfortablement élevées", a déclaré Will Compernolle, économiste principal chez FHN Financial à New York. "La Fed a un long chemin à parcourir pour rapprocher les hausses de prix de son objectif."