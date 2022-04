Augmentation des livraisons de ciment au premier trimestre

Zurich (awp) - Les livraisons réalisées par l'industrie suisse de ciment ont augmenté de 10,2% au premier trimestre, soutenues par la douceur de l'hiver et une activité de construction élevée en conséquence.

Les livraisons de ciments CEM II émettant le moins de CO2 sont restées stables à un niveau élevé (89,2%), indique jeudi l'Association suisse de l'industrie du ciment. La part des ciments Portland purs (CEM I) a fait du surplace sur un an (5,6%).

De janvier à mars, la plus grande part du ciment (71,9%) a été livrée à des usines de béton prêt à l'emploi, 21,3% à des installations de bétonnage sur de grands chantiers et 5,1% à des producteurs de produits en béton. La majorité des livraisons s'est faite par la route et le reste (35%) par le rail.

ck/fr