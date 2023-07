Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse, ajustés des jours ouvrables et fériés, ont progressé sur un an de 3,7% en juin en termes nominaux. L'augmentation mensuelle atteint 2,0% en prenant en considération les variations saisonnières, selon les indications provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En termes réels, soit en tenant compte de l'inflation, les recettes ont crû de 1,8%, précise le communiqué diffusé vendredi. Cette hausse est valable aussi bien pour les chiffres corrigés des jours ouvrables et fériés (sur un an) que ceux ajustés des variations saisonnières (par rapport à mai 2023).

Sans les stations-services, les revenus du commerce de détail corrigés des jours ouvrables et fériés affichent une poussée de 4,9% en termes nominaux (+2,6% en réel) en comparaison annuelle. Pour les denrées alimentaires, boissons et tabac, les statisticiens fédéraux ont constaté une croissance de 4,3% en nominal et une stagnation (-0,2%) en réel. Le secteur non-alimentaire affiche respectivement des augmentations de 4,8% et 3,9%.

Du côté des chiffres corrigés des variations saisonnières, les revenus hors stations-service ont pris en juin 2,1% en termes nominaux par rapport au mois précédent. La progression réelle est de 2,0%. Le secteur alimentaire a enregistré une croissance de 0,9%, contre +1,7% pour le non-alimentaire.

fr/ck