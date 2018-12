Augmentation des réserves de gaz dans le Grand Est

Réserves prouvées (1P) multipliées par 11

La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152) affiche une augmentation très significative de ses réserves de gaz en Moselle après la nouvelle certification réalisée par MHA Petroleum Consultants, spécialiste mondialement reconnu dans la certification des ressources de type gaz de charbon.

Les réserves prouvées 1P, qui désignent les quantités de gaz dont les chances de récupération et de rentabilisation sont d'au moins 90%, ont été multipliées par 11 par rapport à la dernière certification réalisée en 2016.

Véritables actifs du Groupe, ces réserves 1P s'inscrivent désormais à 1,78 milliard de m3 de gaz. Cette très importante augmentation des réserves prouvées se réalise alors même que la société finalise son test de production sur le site de Lachambre.

De même, les réserves probables 2P et possibles 3P ont significativement progressé, portant les nouvelles réserves certifiées (1P, 2P et 3P) de LFDE dans le Grand Est à 6,7 milliards de m3 de gaz au total, en augmentation de 122% par rapport à 2016; ces réserves représentent une rentabilité nette1 estimée à plus de 161 millions d’euros sur la durée de la concession. La totalité des réserves certifiées en 2018 se situe dans le périmètre de la demande de concession jusqu’en 2040, déposée le 28 novembre dernier.

Ces chiffres sont à mettre en perspective avec la production actuelle qui s’établit à près de 60 millions de m3 par an pour un chiffre d’affaires proche de 7 millions d’euros, ce qui lui ouvre des perspectives de croissance considérables.

LFDE Bleu Lorraine Estimation et valorisation des réserves de gaz Catégories Volumes de gaz en millions de m3 Valeurs actualisées nettes

des réserves (VAN10%)1 en milliers d’euros 1P 1 783 26 413 2P 2 144 59 467 3P 2 795 75 772 Total réserves certifiées 6 722 161 652 Source : Certification MHA Petroleum Consultants du 26 novembre 2018

Cette nouvelle certification sur les actifs lorrains permet de porter l’ensemble des réserves probables 2P du Groupe à 11,34 milliards de m3.

Confiant dans le développement de ses activités en Moselle, dans les Hauts-de-France et en Wallonie, le Groupe confirme son objectif d'un chiffre d’affaires de 35 M€ à horizon de l’exercice 2020-2021.

1 La valeur actualisée nette correspond à la rentabilité nette du projet jusqu’en 2040 en tenant compte des investissements nécessaires (dont coûts de forage des puits), des dépenses fixes et variables annuelles, actualisés sur la durée de la concession.

À propos de La Française de l’Energie

La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante.

