Augmentation des surfaces industrielles et commerciales vacantes à Neuchâtel

Neuchâtel (awp/ats) - Le canton de Neuchâtel relève une augmentation du total des surfaces industrielles et commerciales vacantes. Au 1er juin, celles-ci s'élevaient à près de 70'000 mètres carrés, en hausse de 9%, ou 6000 mètres carrés, en comparaison annuelle.

La surface globale représente 320 locaux commerciaux, industriels ou artisanaux vacants, a fait savoir mercredi l'Etat de Neuchâtel. Le phénomène de progression affecte les quatre régions du canton, selon l'enquête annuelle auprès des communes et des agences immobilières effectuée par le Service de statistique.

Avec respectivement 35'500 mètres carrés et 31'500 mètres carrés, les régions Montagnes et Littoral recensent l'essentiel des surfaces disponibles. Les surfaces vacantes dans les régions Val-de-Ruz et Val-de-Travers restent plus faibles, avec 2400 mètres carrés, précise le communiqué.

ats/vj