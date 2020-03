Augmentation du nombre d'entreprises d'ingénierie allemandes touchées, selon la VDMA

"La proportion des entreprises dont les opérations sont affectées est passée de 60% à 84% en deux semaines", indique VDMA dans un communiqué, précisant que les chaînes d'approvisionnement étaient particulièrement touchées en Italie et en Allemagne.

"La situation en Chine et en Corée du Sud semble toutefois s'améliorer légèrement", ajoute la fédération. "De nombreuses entreprises d'ingénierie signalent par ailleurs une augmentation significative des commandes de leurs clients chinois".

Plus de 720.000 personnes ont été contaminées par le coronavirus et près de 34.000 sont mortes depuis le début de l'épidémie, apparue en Chine en décembre avant de se propager dans plus de 200 pays dans le monde, selon un décompte fait par Reuters.

(Thomas Seythal, version française Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)