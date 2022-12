Auris Gestion dévoile plusieurs recrutements 09/12/2022 | 11:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Mathieu Rouillard rejoint Auris Gestion comme analyste quantitatif pour renforcer l'équipe de gestion en la matière. Il a d'abord acquis une expérience au sein de l'équipe de gestion des risques de Sycomore Asset Management. Grâce à ses compétences en programmation et mathématiques financières, Mathieu Rouillard intervient à différents niveaux (Gestion, Data Management …) notamment via le développement d'outils tactiques.



Passionné par la géopolitique, l'économie et la finance, Alexis Haas a rejoint Auris Gestion dans un rôle transverse, afin de renforcer l'activité de création d'outils d'analyse maison et d'apporter un soutien opérationnel au Pôle Asset Management dans la production des reportings.



Docteur en biologie cellulaire, Alexis Haas possède une riche expérience académique en recherche fondamentale au sein de l'UPMC (Paris 6), l'Université de Rennes 1, et plus récemment de l'University College London. Ses 10 années d'activité de recherche lui ont permis d'accumuler une rigueur scientifique ainsi qu'une solide expérience en développement d'outils d'analyse quantitative. Il a plus de 3 ans d'expérience en matière d'analyse de données.



Sébastien Grasset, Directeur de l'Asset Management et Membre du Directoire a déclaré : " En 2022, nous avons fortement augmenté nos moyens humains avec 9 recrutements. Alexis Rincel, Mathieu Rouillard et Alexis Haas ont une forte expertise en analyse quantitative et en traitement des données, qui sont des sujets primordiaux pour la bonne maîtrise des risques. "



Afin d’accompagner son fort développement, Auris Gestion a annoncé plusieurs arrivées pour appuyer les équipes de gestion et de risk management.Mathieu Rouillard rejoint Auris Gestion comme analyste quantitatif pour renforcer l'équipe de gestion en la matière. Il a d'abord acquis une expérience au sein de l'équipe de gestion des risques de Sycomore Asset Management. Grâce à ses compétences en programmation et mathématiques financières, Mathieu Rouillard intervient à différents niveaux (Gestion, Data Management …) notamment via le développement d'outils tactiques.Passionné par la géopolitique, l'économie et la finance, Alexis Haas a rejoint Auris Gestion dans un rôle transverse, afin de renforcer l'activité de création d'outils d'analyse maison et d'apporter un soutien opérationnel au Pôle Asset Management dans la production des reportings.Docteur en biologie cellulaire, Alexis Haas possède une riche expérience académique en recherche fondamentale au sein de l'UPMC (Paris 6), l'Université de Rennes 1, et plus récemment de l'University College London. Ses 10 années d'activité de recherche lui ont permis d'accumuler une rigueur scientifique ainsi qu'une solide expérience en développement d'outils d'analyse quantitative. Il a plus de 3 ans d'expérience en matière d'analyse de données.Sébastien Grasset, Directeur de l'Asset Management et Membre du Directoire a déclaré : " En 2022, nous avons fortement augmenté nos moyens humains avec 9 recrutements. Alexis Rincel, Mathieu Rouillard et Alexis Haas ont une forte expertise en analyse quantitative et en traitement des données, qui sont des sujets primordiaux pour la bonne maîtrise des risques. "

© AOF 2022