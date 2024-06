Auris Gestion lance un fonds daté avec une approche défensive

Forte de son succès avec le fonds obligataire daté Rendement Sélection 2027 Auris Gestion lance le fonds Rendement Sélection 2030. Sébastien Grasset, directeur général du pôle Asset Management a déclaré : " Notre approche patrimoniale de la gestion obligataire nous a naturellement amenés à retenir le même cahier des charges que pour Rendement Sélection 2027 à savoir un fonds plus défensif que la plupart des autres fonds à échéance sur le marché, tout en gardant un objectif de performance attractif ".



Un minimum de 50% de son actif net sera investi en obligations investment grade, la notation moyenne du portefeuille sera de BB+ et les émetteurs high yield feront l'objet d'une grande sélectivité (pas de notation inférieure à B-). Le fond exclura les obligations perpétuelles et sera fortement diversifié : environ 70 émetteurs.



Le fonds restera ouvert à la souscription sans période préétablie.