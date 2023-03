Auris gestion lance Rendement Sélection 2027

Auris gestion a annoncé le lancement de Rendement Sélection 2027, un fonds daté avec une approche défensive. Il cible un rendement annuel net de frais de 5%. Pour atteindre ses objectifs, Rendement Sélection 2027 allie une stratégie de portage, qui apporte de la visibilité aux investisseurs, et une approche défensive qui s'articule autour de 3 axes clés.



Le fonds s'impose tout d'abord un minimum de 50% de l'actif net investis en obligations Investment Grade. L'exposition aux émetteurs High Yield est limitée afin de ne privilégier que les noms les plus solides en raison d'un probable retour du risque idiosyncratique ces deux prochaines années. Aucune signature dont la notation est inférieure à B- sera intégrée au portefeuille. La notation moyenne cible du portefeuille de Rendement Sélection 2027 est de BB+.



Les obligations perpétuelles (hybrides corporates et CoCos - Contingent Convertible bonds) sont exclues afin de conserver un fonds à échéance le plus pur possible et d'éviter le risque, non négligeable, que les émetteurs n'exercent pas l'option de rappel avant la maturité du fonds.



Le portefeuille affiche une forte diversification aussi bien en matière de lignes (un minimum de 50) que d'émetteurs, avec une exposition géographique limitée aux pays de l'OCDE (principalement en Europe).