Aurore Collet, nouvelle directrice des ressources de la CNSA

Aurore Collet a rejoint la CNSA le 23 août 2021. Elle succède à Irinia Schapira en tant que directrice des ressources.

Formée à l'École des hautes études en santé publique et à l'École nationale d'administration, Aurore Collet débute sa carrière à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des Yvelines en tant que cheffe du département hébergement, urgence et veille sociale. Dès 2006, elle s'investit dans le champ du handicap et se voit confier, au sein de la DDASS de Paris, la responsabilité du pôle enfance handicapée puis en 2008, de nouveau à la DDASS des Yvelines, celle du service handicap et dépendance.

Entre 2010 et 2016, elle intègre la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Elle y occupe successivement les postes d'adjointe au chef du bureau puis de cheffe du bureau des budgets et de la performance. À cette occasion, elle est chargée de la préparation et de la déclinaison de la loi de finances sur le volet handicap et dépendance qui prévoit notamment le versement de différentes aides comme l'allocation aux adultes handicapées (AAH). En 2016, elle élargit ses connaissances financières en intégrant l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), opérateur du ministère de l'Intérieur, en tant que directrice administrative et financière adjointe et cheffe du service Ressources où elle assure la mise en œuvre du contrôle interne comptable et la sécurisation des partenariats de l'établissement. Elle renforce son expérience au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur où elle occupe en 2020 le poste de cheffe du département de la modernisation et de l'accompagnement des transformations RH.

Aurore Collet a par ailleurs rejoint à deux reprises l'équipe de Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du premier ministre en charge des personnes handicapées, en tant que cheffe de cabinet. Elle y a également exercé les fonctions de conseillère accompagnement des parcours en lançant les premiers territoires 100% inclusifs et de conseillère simplification accès aux droits en suivant plus particulièrement le déploiement de la Feuille de route 'MDPH 2022'.

Très impliquée dans la mise en œuvre des politiques publiques aux services des plus vulnérables, Aurore Collet a choisi de mettre ses connaissances du secteur médico-social et ses expériences en matière de gestion des ressources et de financement au service de la CNSA.