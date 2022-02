Aurubis va vendre une partie de ses activités liées aux produits laminés à KME

Un accord initial pour la vente a été signé en août 2021.

Aurubis n'a pas donné de valeur pour la transaction. Intek a déclaré séparément que le prix d'achat devrait être d'environ 8 millions d'euros (9 millions de dollars) plus la valeur du fonds de roulement net des actifs à la date de clôture, calculée en juin 2021 à 67 millions d'euros.

KME reprendra les usines de PRF d'Aurubis à Zutphen aux Pays-Bas, ainsi que les centres de refendage et de découpe de Birmingham en Grande-Bretagne, de Dolny Kubin en Slovaquie et de Mortara en Italie, avec un chiffre d'affaires total d'environ 280 millions d'euros et environ 360 employés, selon Intek.

La transaction n'inclut pas les autres usines de PRF d'Aurubis à Buffalo aux États-Unis, Stolberg en Allemagne et Pori en Finlande.

L'opération devrait être finalisée à l'été 2022 après approbation des autorités nationales de la concurrence, a précisé Aurubis.

En février 2019, les autorités de la concurrence de l'Union européenne avaient opposé leur veto à un projet d'Aurubis de vendre l'activité PRF à l'entreprise allemande Wieland-Werke AG, estimant que cette opération aurait pu faire augmenter les prix à la consommation.

Aurubis avait alors déclaré qu'elle chercherait d'autres acheteurs pour un actif qu'elle ne considère pas comme faisant partie de son activité principale.

Intek a déclaré que l'opération s'inscrivait dans la volonté de KME de se concentrer sur les produits laminés en cuivre et en alliage de cuivre, tout en renforçant son savoir-faire en matière de fabrication et son portefeuille de produits afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

(1 $ = 0,8804 euros)