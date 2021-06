Australie-200 arrestations liées au crime organisé grâce à une messagerie en ligne

par Colin Packham

CANBERRA, 8 juin (Reuters) - La police australienne a arrêté plus de 200 personnes liées au crime organisé après avoir infiltré une application de messagerie cryptée et accédé à près de 25 millions de messages concernant des importations de drogue et des complots de meurtre à "grande échelle", ont annoncé mardi les autorités.

Une opération conjointe, débutée avec le FBI en 2018, a permis de piéger des criminels en Australie, Asie, Amérique du Sud et Moyen-Orient impliqués dans un trafic mondial de stupéfiants, ont précisé les autorités australiennes.

S'exprimant devant des journalistes à Sydney, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que l'opération avait "porté un rude coup au crime organisé - pas seulement dans ce pays, mais avec un écho pour le crime organisé à travers le monde. C'est un tournant dans l'histoire du maintien de l'ordre australien".

Les autorités australiennes n'ont pas fourni de détails sur les arrestations menées hors du pays. Interpol et le FBI ont prévu de communiquer séparément, ont-elles fait savoir.

L'opération, conçue par les forces de l'ordre australiennes avec le FBI en 2018, a débouché sur la prise de contrôle par les autorités américaines d'une application de messagerie appelée ANOM, populaire auprès des membres du crime organisé selon les autorités australiennes.

Quand une figure du crime organisé australien a commencé à faire circuler l'application auprès de ses complices, y voyant un moyen sécurisé de communiquer, les forces de l'ordre ont pu surveiller l'ensemble de leurs échanges.

"Nous avons été dans les poches arrières du crime organisé", a dit le commandant de la police fédérale australienne, Reece Kershaw, lors d'une conférence de presse.

Au total, 224 personnes ont été arrêtées lundi, et les autorités australiennes ont saisi 104 armes à feu ainsi que près de 35 millions de dollars en espèces. (Colin Packham et Raju Gopalakrishnan; verison française Jean Terzian)