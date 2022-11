Australie: La banque centrale relève son taux directeur de 25 points de base

SYDNEY (Reuters) - La banque centrale d'Australie a relevé mardi son principal taux directeur d'un quart de point, en affirmant que d'autres hausses de taux seront nécessaires alors qu'elle a revu à la hausse ses prévisions d'inflation.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a porté son taux directeur à 2,85%, son plus haut niveau depuis neuf ans. Il s'agit de sa septième hausse de taux en sept mois.

L'institution avait surpris les marchés début octobre en se contentant de relever son taux de 25 points de base, une hausse moins importante qu'attendu, en invoquant la remontée significative opérée depuis mai.

Elle estime que l'inflation devrait désormais culminer autour de 8% cette année, contre une prévision précédente de 7,75%, puis ralentir pour atteindre un peu plus de 3% en 2024. L'inflation resterait ainsi au-dessus de la fourchette cible de la RBA, de 2%-3%.

"Le chemin pour atteindre cet équilibre reste étroit et assombri par l'incertitude", a déclaré le gouverneur de la RBA, Philip Lowe.

Sur le marché des changes, le dollar australien a réduit ses gains face au dollar américain après l'annonce de la décision de la RBA.

"La Banque de réserve a montré sa préférence pour des hausses de taux 'normales', de 25 points de base", a déclaré Craig James, économiste en chef chez CommSec. "Des hausses plus importantes de 50 points de base sont maintenant plus risquées et peuvent impliquer que l'objectif de taux d'intérêt soit atteint trop rapidement."

La banque centrale d'Australie, qui a relevé ses taux de 275 points de base depuis mai, souhaite ralentir le rythme de son resserrement monétaire pour en voir les effets sur les dépenses de consommation.

Celles-ci sont restées fortes jusqu'à présent, bien que l'inflation a atteint un pic de 32 ans au troisième trimestre.

La RBA figure parmi les premières institutions à avoir diminué l'ampleur de ses hausses de taux, avertissant que les ménages étaient déjà sous pression.

Elle a abaissé ce mardi ses prévisions de croissance économique autour de 3% pour cette année et à 1,5% pour 2023 et 2024.

(Reportage Stella Qiu et Wayne Cole, version française Laetitia Volga, édité par)

par Stella Qiu et Wayne Cole