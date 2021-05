Australie-Les frontières pourraient ne pas rouvrir complètement avant le milieu ou la fin de 2022

SYDNEY, 6 mai (Reuters) - L'Australie pourrait ne pas rouvrir ses frontières internationales complètement avant le milieu ou le second semestre de 2022, a déclaré vendredi le ministre australien du Commerce Dan Tehan, portant ainsi un coup aux compagnies aériennes et au secteur du tourisme.

Interrogé sur la date d'ouverture des frontières lors d'une interview sur Sky News, Dan Tehan a répondu que "la meilleure estimation serait au milieu ou au second semestre de l'année prochaine, mais comme nous l'avons vu tout au long de cette pandémie, les choses peuvent changer."

Le ministre a ajouté qu'il espérait que d'autres "bulles de voyage" pourraient être ouvertes, sur le modèle de celle qui existe entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. (Reporting by Wayne Cole Editing by Chris Reese)