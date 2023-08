Les offres d'emploi australiennes ont enregistré une légère hausse en juillet après une baisse importante le mois précédent, selon des données publiées lundi, mais les analystes affirment que cette hausse pourrait être un accident de parcours alors que les hausses de taux d'intérêt tentent de refroidir la demande de main-d'œuvre en pleine effervescence.

Les données de l'Australia and New Zealand Banking Group et du site d'emploi Indeed ont montré que les offres d'emploi ont augmenté de 0,4 % en juillet par rapport à juin, où elles avaient chuté de 2,7 %.

Les annonces étaient en baisse de 8,9 % par rapport à l'année précédente, mais restaient supérieures de 49,8 % aux niveaux d'avant la pandémie.

La Reserve Bank of Australia a relevé ses taux d'intérêt de 400 points de base pour les porter à 4,1 %, mais le marché du travail a jusqu'à présent déjoué les pronostics de ralentissement, le taux de chômage s'approchant de son niveau le plus bas depuis 50 ans et l'économie créant plus d'emplois que prévu.

"La série a chuté de 2,1 % au cours des trois derniers mois, ce qui laisse penser que la hausse de juillet ne sera probablement qu'un accident de parcours", ont déclaré les économistes d'ANZ.

"D'autres signes indiquent que la dynamique du marché du travail commence à ralentir alors que les 400 points de base de hausse de la RBA se répercutent sur l'activité économique... Cela suggère que nous assisterons à un refroidissement progressif du marché du travail par rapport à sa position de départ très forte.

Les marchés pensent que le taux d'escompte est proche de son maximum, les contrats à terme prévoyant une probabilité égale d'une nouvelle hausse du taux à 4,35 % en décembre. Une majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la RBA procède à la dernière hausse au quatrième trimestre. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Shri Navaratnam)