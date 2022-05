Australie: Les travaillistes reviennent au pouvoir après neuf ans

SYDNEY (Reuters) - Le Parti travailliste australien formera le prochain gouvernement lundi après avoir remporté samedi les élections législatives grâce au soutien des Verts et de candidats indépendants ayant mis l'accent sur les questions environnementales.

Le Labour, parti de centre-gauche, a encore besoin de 4 ou 5 sièges pour obtenir une majorité de 76 députés au Parlement australien, qui compte 151 sièges. Les résultats définitifs pourraient tarder à être connus en raison du nombre historiquement important de votes par correspondance.

Le Labour va toutefois probablement devoir s'allier avec les Verts et un groupe dit des "teal independents" (les indépendants bleu sarcelle), qui ont mené campagne sur les thèmes de l'éthique, de l'égalité et de la lutte contre le changement climatique dans un pays, l'un des plus importants exportateurs de charbon et de gaz au monde, dont l'économie repose en partie sur le secteur minier et les hydrocarbures.

Le chef du Parti travailliste, Anthony Albanese a déclaré qu'il prêterait serment lundi, avant de se rendre à Tokyo pour participer à une réunion du dialogue quadrilatéral sur la sécurité ("Quad") mardi, aux côtés du président américain Joe Biden et des premiers ministres japonais et indien.

"Je veux changer le pays. Je veux changer la façon dont la politique fonctionne dans ce pays", a-t-il dit aux journalistes.

(Reportage Renju Jose; version française Camille Raynaud)