Australie : Total réduit de 4% sa participation dans Ichthys LNG, conformément à sa politique de discipline sur l’allocation de capital

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a signé un accord portant sur la cession d'une participation de 4% dans le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Ichthys en Australie au partenaire opérateur INPEX pour un montant global de 1,6 milliard de dollars (USD). Cette transaction, qui reste soumise à l’approbation des autorités australiennes, réduit à 26% la participation de Total dans cet actif.

« Cette transaction fait partie de la revue permanente de notre portefeuille d’actifs en vue d’optimiser l’allocation de notre capital. Ichthys appartient à une série de projets de GNL réalisés en Australie au cours de la dernière décennie, dont la phase de construction s’est malheureusement caractérisée par d'importants dépassements de coûts et retards. L'estimation finale des CAPEX, fournie par l'opérateur, s’élève à environ 45 milliards de dollars, à comparer à l’estimation revue en 2017 à environ 40 milliards de dollars. Conformément à notre politique de discipline en matière d’allocation de capital, nous avons décidé de maîtriser les capitaux employés à Ichthys en monétisant une participation de 4% », a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total. « Nous restons engagés dans le projet Ichthys avec les 26% d’intérêts qui vont contribuer à notre croissance en 2019 et au-delà, aussi bien en termes de production que de cash-flow. Le GNL est un secteur clé pour Total qui est le deuxième acteur privé au monde du secteur avec un portefeuille important de projets à point mort bas qui doivent encore être lancés ».

A pleine capacité, les installations en mer et les deux trains de l’usine de liquéfaction de gaz à terre fourniront 8,9 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL et 1,65 Mtpa de gaz de pétrole liquéfié (GPL), ainsi que 100 000 barils de condensats par jour.

La première cargaison de GNL a été expédiée le 22 octobre 2018, la première cargaison de condensat a été expédiée le 1er octobre 2018 et la première cargaison de GPL le 16 novembre 2018. Les deux trains de GNL sont maintenant pleinement opérationnels.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

