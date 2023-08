Australie : TotalEnergies acquiert une participation de 26 % dans les découvertes de gaz de Cash-Map

TotalEnergies et INPEX ont signé un accord avec PTTEP portant sur l'acquisition de l'intérêt de 100% détenu par PTTEP dans le permis AC-RL7 en Australie. Selon les termes de cet accord, qui demeure soumis à l'approbation des autorités compétentes, TotalEnergies acquerra une participation de 26 % dans le permis, correspondant à sa part dans Ichthys LNG, tandis qu'INPEX acquerra les 74 % restants et assurera le rôle d'opérateur. Le permis couvre une zone de 418 km² située en mer de Timor, à environ 250 kilomètres au nord-est des installations offshore d'Ichthys.



Ce permis comprend les champs de gaz à condensats de Cash et de Maple, découverts respectivement en 2002 et 1989 puis appréciés par plusieurs autres forages.



Il est prévu que le développement de ces champs contribue à l'approvisionnement à long terme de l'usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) d'Ichthys LNG, dont TotalEnergies est partenaire à hauteur de 26 %, INPEX et d'autres actionnaires asiatiques minoritaires détenant les 74 % restants.