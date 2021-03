Australie-Un homme retrouvé mort à Sydney après les intempéries

SYDNEY, 24 mars (Reuters) - Le corps d'un homme a été retrouvé dans une voiture piégée par les eaux après les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur l'Australie, submergeant les maisons, emportant les voitures et les troupeaux et coupant l'accès à certaines villes.

Il s'agit du premier décès lié aux intempéries qui ont forcé plus de 40.000 personnes à quitter leurs maisons face à des inondations soudaines et rapides.

Le corps a été retrouvé dans le nord de Sydney par les services d'urgence, il devait encore être identifié et aucun autre détail n'a été donné par les autorités.

De nouveaux ordres d'évacuation ont été émis mercredi pour que les habitants des régions à l'ouest de Sydney se rendent dans des zones sûres.

Gladys Berejiklian, Première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, l'État le plus touché, a prévenu que les niveaux d'eau continueraient à monter dans certaines régions, les grands barrages continuant à déborder et les rivières de gonfler.

"Ce dont nous devons être conscients, c'est que des milliers et des milliers de personnes sont toujours sous le coup d'une alerte d'évacuation, que les rivières vont continuer de gonfler et que les bassins versants vont continuer à connaître des crues jamais vues depuis 50 ans voire même, dans certains endroits, depuis 100 ans", a-t-elle déclaré. (Renju Jose, Jonathan Barrett et Sonali Paul; version française Camille Raynaud)