Australie: contraction de 1,1% du PIB en 2020

Sydney (awp/afp) - L'économie australienne s'est contractée de 1,1% en 2020 en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus en dépit d'une forte reprise au deuxième semestre après la levée des restrictions une fois l'épidémie sous contrôle.

Au quatrième trimestre, l'économie a affiché un taux de croissance de 3,1%, après 3,4% au trimestre précédent, selon les chiffres officiels publiés mercredi.

C'est la première fois que le pays enregistre deux trimestres consécutifs de croissance à plus de 3% depuis la création de ce type de données il y a 60 ans, a souligné le Bureau australien des statistiques.

Ces très bonnes performances interviennent cependant après deux trimestres négatifs, l'Australie étant alors entrée en récession pour la première fois depuis 1991.

L'an passé, l'immense île-continent a enregistré une baisse record de son PIB de 7% au deuxième trimestre et de 0,3% au premier.

Un pays entre en récession lorsqu'il aligne deux trimestres négatifs.

Le Premier ministre Scott Morrison s'est félicité sur Twitter que "le renouveau du pays... continue de s'accélérer", saluant ces chiffres comme étant "meilleurs que (ceux de) tous les pays du G7 et que la moyenne de l'OCDE".

Cette semaine, la Banque centrale australienne a estimé que l'économie renouera avec son niveau d'avant pandémie d'ici à la mi-2021, soit bien plus tôt que prévu.

Un fort taux de chômage devrait cependant persister. Il s'élevait en janvier à 6,4%, soit 1,3 point de pourcentage de plus qu'un an plus tôt.

L'Australie a en grande partie assoupli ses mesures de restrictions après avoir réussi à juguler la pandémie. Le pays a enregistré moins de 29.000 cas et 909 décès ont été imputés au Covid-19.

afp/fr