Auto : la moitié des primes de conversion du plan de relance ont été épuisées -Le Maire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La moitié des primes de conversion du plan de relance automobile ont été utilisées à date, a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, jeudi lors d'une conférence téléphonique.

Dans le cadre du plan de relance de la filière automobile dévoilé fin mai par le président de la République, Emmanuel Macron, l'Etat avait renforcé le dispositif de prime à la conversion, notamment en élargissant à partir du 1er juin les conditions d'éligibilité de cette prime pour les ménages et en assouplissant les critères pour les véhicules mis au rebut. Le nombre de ces primes de conversions élargies a été toutefois limité à 200.000.

"Nous avons depuis début juin épuisé 100.000 primes à la conversion sur les 200.000 disponibles", a annoncé Bruno Le Maire. "Ce qui veut dire qu'avant la fin de l'été les 200.000 primes de conversion seront épuisées et nous verrons s'il y a lieu ou non de prolonger le dispositif. Pour le moment, nous restons sur 200.000", a poursuivi Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire a également indiqué que 45.000 véhicules électriques en France avaient été vendus au premier semestre. Cela devrait, selon le ministre, permettre à l'industrie française de retrouver sa trajectoire pour atteindre un objectif de 100.000 véhicules électriques vendus en 2020, "alors que nous pensions il y a encore un mois que cet objectif était hors de portée", a-t-il ajouté.

Le ministère de l'Economie et des Finances a également annoncé que le comité d'orientation pour la recherche automobile et mobilité (Coram) avait validé 150 millions d'euros d'investissements publics sous forme de subventions directes pour financer 27 projets dans différents domaines qualifiés de "critiques" et accélérer ainsi la recherche. Bruno Le Maire a notamment cité les batteries électriques, où l'objectif est de créer des batteries qui ne soient plus dépendantes des terres rares, a-t-il expliqué, l'hydrogène, l'électronique de puissance et l'allègement des matériaux.

