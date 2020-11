Auto : le gouvernement prolonge les mesures de soutien à la demande jusqu'à fin juin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouvernement a décidé de prolonger de six mois, jusqu'à fin juin 2021, les mesures de soutien à la demande de la filière automobile, ont annoncé vendredi dans un communiqué plusieurs ministres.

"Face au nouveau confinement en vigueur depuis fin octobre, le gouvernement [...] a décidé de prolonger jusqu'au 30 juin 2021 les barèmes actuellement en vigueur du bonus et de la prime de conversion, qui permettent d'accélérer et de renforcer la transition écologique du parc automobile", ont déclaré Barbara Pompili, ministre de la Transition énergétique, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie.

Ces mesures avaient été prises dans le cadre du plan automobile de mai dernier et devaient s'arrêter à partir du 1(er) janvier 2021. Le gouvernement avait alors augmenté les bonus pour l'achat des véhicules les plus écologiques, faisant passer celui pour les véhicules électriques de 6.000 à 7.000 euros pour les particuliers. La prime à la conversion, versée lors de la mise au rebut d'un véhicule ancien, avait également été renforcée.

Dans ce même communiqué, le gouvernement rappelle "avoir décidé d'autoriser les retraits de commandes de véhicules pour permettre la continuité de l'activité de la filière dans son ensemble". "Par ailleurs, comme durant le premier confinement, les garages, la réparation automobile et l'activité d'après-vente sont des activités considérées comme essentielles, donc autorisées", a également souligné l'exécutif.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2020 08:05 ET (13:05 GMT)