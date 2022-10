AutoNation annonce une baisse de ses bénéfices et prévoit un milliard de dollars de rachats d'actions.

AutoNation a déclaré qu'au troisième trimestre, les bénéfices bruts des véhicules d'occasion dans les mêmes magasins ont chuté de près de 22 % par rapport à l'année précédente. Mais les bénéfices des véhicules de luxe haut de gamme ont augmenté de 14 % et les bénéfices des pièces et services ont augmenté de 9,6 % par rapport à l'année précédente.

AutoNation a déclaré un bénéfice net de 6,31 $ par action et un revenu de 6,39 milliards de dollars, soit une hausse de moins de 1 % par rapport à l'année précédente. Les analystes avaient prévu des revenus de 6,63 milliards de dollars pour le dernier trimestre.

Dans l'ensemble, la demande de véhicules neufs "semble toujours robuste", a déclaré le directeur général Mike Manley à Reuters. Les stocks de véhicules neufs sont encore faibles par rapport aux niveaux historiques, bien qu'ils aient augmenté par rapport au début de l'année, a-t-il dit.

Toutefois, M. Manley a déclaré que les dirigeants d'AutoNation procèdent à des examens hebdomadaires des stocks de véhicules d'occasion, car les prix se déprécient. "Cela peut vous mordre très rapidement", a-t-il dit.

Les actions d'AutoNation et des chaînes de vente au détail d'automobiles concurrentes, telles que CarMax Inc, se sont négociées à la baisse, car l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont fait grimper les coûts d'emprunt et ont mis à mal les consommateurs moins fortunés.

"Il ne fait aucun doute que les valeurs d'actifs reviennent de leurs valeurs folles" dans le secteur de la vente au détail d'automobiles, a déclaré Manley. "Cela rend beaucoup plus intéressant pour nous de revenir sur le marché". AutoNation rachètera ses propres actions et cherchera d'autres occasions d'acquérir des concessionnaires.

AutoNation a déclaré qu'elle a accepté d'acheter quatre concessions avec environ 320 millions de dollars de revenus annuels de Moreland Auto Group of Colorado.