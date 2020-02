Autodoc élargit son service d'atelier numérique “Autodoc Club” avec une application mobile

Autodoc, la référence en matière de commerce en ligne de pièces automobiles en Europe, élargit l’atelier numérique automobile “Autodoc Club” avec une nouvelle application. Cet atelier numérique a été présenté pour la première fois à l’automne 2019. L’application Autodoc Club permet aux consommateurs de surveiller les coûts de carburant et d’huile, ainsi que de réparations automobiles, tout en gardant un oeil sur les dates d’entretien en déplacement. Avec l’application gratuite “Autodoc Club” et la plateforme en ligne, la société fournit à l’utilisateur les outils numériques permettant de contrôler de manière optimale l’entretien de son véhicule personnel.

With the new Autodoc Club app, every vehicle owner can access their individual vehicle and service data anywhere using their mobile device. (Photo: Business Wire)

Une application claire et aisément compréhensible: toutes les informations se trouvent au même endroit

L’entretien d’une voiture individuelle constitue une tâche importante et exigeante. Les propriétaires de voitures souhaitent disposer d’une voiture bien entretenue à leur porte, à tout moment. Jusqu’à présent, ils ont souvent dû compter sur les services d’un garage. L’application Autodoc Club app, désormais disponible dans la boutique Google Play, offre aux clients, actuels et potentiels, tout un éventail de fonctions visant à les aider à organiser eux-mêmes l’entretien et la réparation de leurs véhicules personnels.

L’élément principal de cette application est un livret de services numériques contenant une synthèse détaillée de la gestion des réparations, des services et de l’entretien. Celui-ci permet de repérer directement la date et le kilométrage de la dernière réparation. En outre, le livret comporte des informations détaillées additionnelles relatives à la pièce remplacée et à l’atelier automobile concerné. Un calendrier d’entretien automobile et de remplacement des pièces, en fonction du kilométrage et/ ou la date, aide le propriétaire de la voiture à n’omettre aucun rendez-vous important. Il comprend également des recommandations relatives aux intervalles de remplacement ainsi que des notifications automatiques portant sur les réparations à venir, les fréquences, dates et échéances d’entretien: un rendez-vous au garage, un passage à la station de lavage ou le renouvellement d’une assurance. L’utilisation est ainsi tenu informé, au jour le jour.

En outre, le calculateur de carburant fournit aux utilisateurs un outil de surveillance de la consommation et de l’efficacité du carburant. En complément des quelques 2.500 vidéos et tutoriels PDF permettant de réparer soi-même sa voiture, l’application inclut des trucs et des conseils d’entretien et de maintenance. De nombreux problèmes peuvent ainsi être résolus de manière indépendante.

Une interface conviviale

L’objectif est de faciliter autant que possible la vie du propriétaire du véhicule: le transfert vers la boutique Autodoc, intégré à l’application Autodoc Club, garantit à l’utilisateur une expérience homogène. Il peut ainsi passer directement de l’application Autodoc Club à la boutique Autodoc pour commander des pièces détachées ou des consommables. L’application aide l’utilisateur en lui proposant une liste de pièces automobiles nécessaires, dressée tout spécialement pour la voiture concernée. Une vaste sélection de pièces détachées automobiles de qualité supérieure étant disponible dans l’univers Autodoc, les utilisateurs peuvent comparer les prix et choisir celle qui leur convient.

“Nous avons développé notre propre expertise informatique dès le départ. Grâce aux connaissances acquises, nous venons de créer un outil moderne au sein de l’application Autodoc Club qui permet à chaque conducteur de stocker et de gérer, facilement et efficacement, des informations importantes de son véhicule. Pour nous, il s’agit d’un nouvel élément important nous permettant de fournir à nos clients des conseils numériques complets. La plateforme Autodoc, qui demeure parfaitement évolutive, offre simultanément des pièces détachées automobiles de qualité supérieure accessibles à tous,” explique Alexej Erdle, directeur général d’Autodoc.

A propos d’Autodoc

Autodoc est le premier distributeur en ligne de pièces détachées automobiles d’Europe. Il s’agit de l’entreprise à plus forte croissance du secteur avec une augmentation de 63 % de son chiffre d’affaires à environ 415 millions d’euros sur l’exercice 2018 (contre 254 millions d’euros en 2017). Autodoc s’efforce en permanence de consolider sa position. Sa croissance fructueuse lui vaut d’être présent dans 25 pays européens qui s’ajoutent à l’Allemagne. Autodoc place le client au cœur de ses préoccupations, en étant actif sur les réseaux sociaux, en assurant un service technique dans la langue du client et en proposant une sélection de produits pouvant couvrir tous ses besoins. Le catalogue actuel compte environ 2,5 millions de références en provenance de 545 fabricants et de 128 marques automobiles. Le distributeur en ligne propose tout un éventail de produits allant des systèmes de freinage à l’huile, pièces de carrosserie, amortisseurs et ressorts, systèmes d'échappement, éléments intérieurs, systèmes de direction et embrayages aux systèmes de climatisation, systèmes de chauffage et kits de réparation, et huile moteur. L’entreprise a fêté ses 10 ans en juin 2018. La société Autodoc GmbH est basée dans le quartier berlinois de Lichtenberg et est entièrement gérée par son propriétaire. En mai 2019, elle a ouvert un bureau de représentation sur le Kurfürstendamm à Berlin, en plus de son siège social.

