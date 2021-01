Automobile / Equipementiers Des performances en déclin

Les acteurs pâtissent lourdement de la chute du marché automobile. L’affaiblissement de certaines entreprises va favoriser un mouvement de consolidation.



Les intervenants ont mis en place de larges mesures d'économies portant sur les frais généraux, certaines dépenses de R&D, et les coûts salariaux.

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.

Mesures d'économies et segments moteurs

Plastic Omnium a mis fin aux contrats des intérimaires. L'équipementier automobile, qui fournit un système à carburant sur quatre dans le monde, mise sur les véhicules à hydrogène. Il compte investir 100 millions d'euros par an pour renforcer sa R&D, convertir certains sites de production ou en créer de nouveaux. Valeo a supprimé 12.000 postes dans le monde dont près de 2.000 en France. Il s'agit essentiellement de contrats d'intérimaires qui n'ont pas été reconduits. Ces prochains mois, l'équipementier va poursuivre ses réductions de coûts de personnel en les baissant de 10%. Il mise sur le développement de Vélos à Assistance Electrique, qui constitue un nouveau débouché à ses moteurs 48 volts, développés au départ afin d'assister les moteurs thermiques.