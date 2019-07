Automobile : le grand écart des performances boursières en Europe

Fiat Chrysler, Daimler, Pirelli,

Le secteur automobile européen a redressé la tête en 2019, mais les disparités restent fortes entre les acteurs, puisque les performances (arrêtées au 23 juillet 2019) vont de -4% pour Renault à +74% pour Ferrari . Dans notre premier tableau, on constate qu'il n'y a pas de domination claire qui se dessine entre performances des constructeurs et des équipementiers, puisque trois représentants de chacune des catégories dépassent la performance de l'indice Stoxx Europe 600 Automobile & Equipementiers (13%) : Peugeot en bonne compagnie avec Porsche et Ferrari d'une part et Faurecia Hella et Michelin d'autre part. Sous la moyenne, on retrouve cinq constructeurs ( Volkswagen BMW et Renault ) et trois équipementiers ( Continental Nokian et Valeo ). On aimerait trouver un biais géographique mais lui non plus n'est pas évident : plusieurs valeurs allemandes sous-performent, ce qui est logique au vu des performances financières actuelles de nos voisins, mais Hella et Porsche s'en tirent plutôt bien.



Sur un an, la situation est assez différente, avec trois dossiers dans le vert seulement : Continental, Faurecia,

Ferrari , qui conserve une avance de 32%, Porsche (9%) et Volkswagen (5%). Michelin (-1%) et Peugeot (-3%) s'en sortent bien et surperforment largement un indice qui affiche -13%. Si l'on excepte Michelin et Hella , les équipementiers sont clairement les perdants : Valeo Nokian et Pirelli affichent entre 20 et 41% de baisse. L'exception qui confirme la règle est Renault , le vilain petit canard du secteur chez les constructeurs.



Sur 10 ans, les variations sont nettement plus importantes et plus positives, puisque le secteur automobile était au tapis après la crise des subprimes. Seul

Pirelli fait tâche. Dans l'intervalle, les équipementiers Faurecia Valeo et Continental ont gagné plus de 500%. Il faut dire qu'ils partaient de très bas. Cela permet de relativiser la performance d'un dossier comme Valeo depuis 2018 : un investisseur de long terme y trouve toujours largement son compte. Il faut aussi noter le parcours de Faurecia , qui affiche la meilleure performance du secteur sur 10 ans et la seconde en 2019 : longtemps délaissé aux profit d'équipementiers plus à la mode, l'austère filiale de PSA a su se transformer et pousser ses pions bien mieux que ne l'avaient prédit les spécialistes. Quant à sa maison-mère justement, et malgré son parcours sur les 5 dernières années, Peugeot figure en queue de peloton des performances, en-deçà de l'indice sectoriel de référence en Europe : même Renault fait largement mieux. ( Ferrari n'était pas encore cotée mais a été laissée dans le tableau à titre informatif).