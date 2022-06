Autorité ébranlée, Boris Johnson présente un nouveau plan pour l'économie britannique

M. Johnson promet une "puissance de feu fiscale" pour aider à atténuer l'aggravation de la crise du coût de la vie pour les ménages, dans son premier discours politique depuis le vote de confiance de lundi, au cours duquel 41% de ses propres législateurs ont voté contre lui. Les précédents premiers ministres conservateurs qui ont obtenu de meilleurs résultats lors de tels votes ont été évincés par la suite.

L'annonce de M. Johnson fait suite à la révision à la baisse des prévisions de croissance du Royaume-Uni, tant par la British Chambers of Commerce (BCC) que par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basée à Paris, qui prévoient une stagnation à venir.

"Au cours des prochaines semaines, le gouvernement présentera des réformes pour aider les gens à réduire les coûts dans tous les domaines de dépenses des ménages, de l'alimentation à l'énergie en passant par la garde d'enfants, le transport et le logement", dira M. Johnson lors d'une visite dans le comté de Lancashire, dans le nord de l'Angleterre, selon des extraits de son discours envoyés par son bureau.

Le premier ministre abordera également la question de la baisse du taux d'accession à la propriété, en particulier chez les jeunes, a indiqué son bureau.

Les législateurs du parti de M. Johnson ont appelé au vote de confiance de lundi après les scandales liés à la mise en place d'un système de fermeture COVID-19 au cœur du gouvernement.

Si l'intégrité de Johnson est au cœur du problème, les questions sur le bilan économique de son gouvernement ont également pris de l'ampleur.

L'OCDE prévoit une croissance nulle l'année prochaine - la plus faible de toutes les économies du G20 à l'exception de la Russie - tandis que la BCC voit l'économie britannique se contracter de 0,2 % au dernier trimestre de cette année avant de ne croître que de 0,6 % en 2023 et de 1,2 % en 2024.

"L'abaissement de la note reflète une incertitude politique et économique accrue, ainsi que des pressions croissantes sur les coûts qui limitent les capacités d'investissement des petites entreprises", a déclaré la BCC.

Jeudi, Johnson déclarera que le gouvernement réduira les coûts pour les entreprises et les ménages.

"Avec une énergie, des services de garde d'enfants, des transports et des logements plus abordables, nous protégerons les ménages, nous stimulerons la productivité et, surtout, nous augmenterons le taux de croissance du Royaume-Uni", dira-t-il.

Le parti travailliste de l'opposition a déclaré que Johnson se faisait des illusions.

"Il n'est pas étonnant qu'il ne veuille pas faire face à la réalité : la croissance économique du Royaume-Uni s'arrêtera l'année prochaine", a déclaré Tulip Siddiq, membre du parti travailliste, à propos du discours prévu par M. Johnson.