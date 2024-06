par Francois Murphy

VIENNE, 30 juin (Reuters) - Le Parti de la liberté (FPO) d'extrême droite autrichien, le Fidesz du premier ministre hongrois Viktor Orban et le parti populiste tchèque ANO dirigé par Andrej Babis ont annoncé dimanche qu'ils formaient une nouvelle alliance au Parlement européen.

Cette initiative réorganiserait - mais pourrait aussi diviser - les forces nationalistes au sein de l'assemblée, à condition que quatre autres partis la rejoignent. Des partis issus d'au moins un quart des 27 États membres de l'Union européenne sont nécessaires pour former officiellement un nouveau groupe politique.

Alors que le Fidesz est resté en dehors des grandes alliances depuis qu'il s'est séparé du Parti populaire européen (PPE) de centre-droit en 2021, le FPO fait partie du groupe politique Identité et Démocratie, au même titre que le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen en France. L'ANO ne fait partie d'aucun groupe.

"Aujourd'hui est un jour historique car nous entrons dans une nouvelle ère de la politique européenne", a déclaré Herbert Kickl, chef du FPO, lors d'une conférence de presse à laquelle ont assisté Andrej Babis et Viktor Orban, organisée à la dernière minute dans un hôtel de Vienne.

"Cette alliance est conçue comme une fusée qui amènera d'autres partis à se joindre au niveau européen pour unir leurs forces et donner à l'Europe un meilleur avenir", a ajouté Herbert Kickl à propos de la "nouvelle alliance patriotique".

L'ancien premier ministre tchèque, Andrej Babis, a déclaré que le nouveau groupe s'appellerait "Patriotes pour l'Europe".

Les trois hommes ont cité la lutte contre l'immigration clandestine, qui est une de leurs préoccupations majeures de longue date, ainsi que le transfert de pouvoirs de Bruxelles vers les États membres.

Les partis nationalistes ont profité de l'inquiétude des électeurs face à la flambée des prix, à l'immigration et au coût de la transition écologique lors des élections européennes de début juin et cherchent désormais à traduire leurs gains de sièges en une plus grande influence sur la politique européenne.

Alors que le FPO est largement en tête des sondages d'opinion en Autriche avant les élections législatives du 29 septembre, Viktor Orban est confronté à une menace croissante en Hongrie de la part du nouveau parti d'opposition Tisza, qui a déclaré qu'il rejoindrait le PPE au Parlement européen.

"Aujourd'hui, nous créons une formation politique qui, à mon avis, prendra un départ fulgurant et deviendra très rapidement le plus grand groupe de la droite européenne", a déclaré Viktor Orban.

"Cela se produira dans quelques jours et le ciel sera alors la limite", a-t-il ajouté.

Les trois hommes n'ont pas répondu aux questions, mais le FPO a déclaré qu'une conférence de presse se tiendrait bientôt à Bruxelles ou à Strasbourg et que d'autres partis rejoindraient l'alliance. (Avec la contribution de Gergely Szakacs à Budapest, rédigé par Timothy Heritage et Gareth Jones, version française Benjamin Mallet)