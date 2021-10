Autriche-Le chancelier Sebastian Kurz annonce sa démission

VIENNE, 9 octobre (Reuters) - Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a annoncé samedi sa démission après l'ouverture d'une enquête pour corruption à son encontre.

Sebastian Kurz propose le ministre des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, pour lui succéder, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant qu'il comptait rester à la tête de son parti conservateur.

Le parquet financier autrichien a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête contre Sebastian Kurz et neuf autres personnes pour corruption et abus de confiance. Il soupçonne le ministère des Finances, tenu par les conservateurs, d'avoir acheté à partir de 2016 des encarts publicitaires dans un tabloïd en échange d'une couverture et de sondages favorables à Sebastian Kurz, à l'époque chef de la diplomatie autrichienne et désireux de prendre la tête du parti conservateur, l'ÖVP. (Reportage Francois Murphy, version française Laetitia Volga)