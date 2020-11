Autriche-Trois morts dans une attaque terroriste multiple à Vienne

par Francois Murphy

VIENNE, 3 novembre (Reuters) - Trois personnes ont été tuées et 15 autres blessées après que plusieurs hommes armés ont ouvert le feu lundi en plusieurs endroits de la capitale autrichienne Vienne, à proximité de la synagogue du centre-ville, dans ce que le chancelier Sebastian Kurz a décrit comme une "répugnante attaque terroriste".

Au moins l'un des assaillants est toujours en fuite, a déclaré le ministre de l'Intérieur dans la nuit de lundi à mardi, demandant aux habitants d'éviter le centre de Vienne et indiquant que les contrôles aux frontières étaient renforcés. Karl Nehammer a ajouté qu'il ne serait pas obligatoire pour les enfants de se rendre à l'école mardi.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, il a déclaré que "plusieurs" personnes avaient été tuées. Un représentant a précisé par la suite qu'il s'agissait de deux personnes - un civil et l'un des suspects.

Le maire de la ville, Michael Ludwig, a dit à l'ORF qu'un deuxième civil était mort suite à l'attaque. Il avait auparavant fait part de l'hospitalisation de 15 personnes, dont sept dans un état grave.

Dans la soirée, Karl Nehammer avait fait savoir sur l'antenne de la chaîne ORF que "plusieurs unités des forces spéciales" recherchaient les "terroristes présumés". "Je ne limite pas cela à la région de Vienne car ils sont mobiles", avait-il ajouté.

Sebastian Kurz a annoncé que l'armée allait protéger des sites de la capitale autrichienne afin que la police puisse se focaliser sur les opérations anti-terroristes.

Le chancelier autrichien a déclaré que les suspects étaient "très bien équipés, avec des armes automatiques" et qu'ils s'étaient "préparés de manière professionnelle".

La police a indiqué sur Twitter qu'au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées, parmi lesquelles un officier de police.

Elle a aussi annoncé avoir abattu l'un des assaillants.

Karl Nehammer a déclaré que les six lieux de l'attaque se trouvaient à proximité immédiate de la synagogue.

Oskar Deutsch, chef de la communauté juive d'Autriche, a déclaré sur Twitter ignorer si la synagogue de Vienne avait été la cible d'une attaque, ajoutant que le lieu de culte, ainsi que les bureaux attenants, étaient fermés au moment de la fusillade.

L'IDENTITÉ DES ASSAILLANTS INCONNUE

Un témoin a déclaré que les assaillants ont fait feu à plus d'une centaine de reprises. "Quand nous avons entendu des tirs, nous avons regardé par la fenêtre et vu les hommes armés faire feu en direction des clients de différents bars et pubs", a déclaré à la radio londonienne LBC le rabbin Schlomo Hofmeister, indiquant qu'il résidait dans le complexe abritant la synagogue.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, dont Reuters n'a pu vérifier l'authenticité dans l'immédiat, ont montré les images d'un homme armé courant dans une rue pavée en criant et en tirant des coups de feu.

L'attaque s'est produite à quelques heures de l'entrée en vigueur d'un confinement partiel destiné à endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus, avec notamment la fermeture des restaurants et cafés ainsi que des restrictions de circulation pendant la nuit.

Ni l'identité des assaillants, ni le motif de l'attaque ne sont connus pour le moment.

S'exprimant auprès de l'ORF, Sebastian Kurz a déclaré qu'il était pour le moment impossible pour les autorités de fournir des informations contextuelles. "Evidemment un motif antisémite ne peut pas être écarté", a ajouté le chancelier autrichien.

Ces dernières années, l'Autriche a été épargnée par des attentats de grande ampleur comme ceux qu'ont pu connaître la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni.

Emmanuel Macron a exprimé sa stupeur et sa tristesse.

"Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au coeur de sa capitale, Vienne. Après la France, c'est un pays ami qui est attaqué. C'est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire", a déclaré le président français sur Twitter.

"Nous ne céderons rien", a ajouté Emmanuel Macron, reprenant l'expression qu'il avait employée après l'attaque contre la basilique Notre-Dame de Nice qui a fait trois morts jeudi dernier.

En 1981, deux personnes avaient été tuées et 18 autres blessées lors d'une attaque perpétrée par deux Palestiniens devant la synagogue de Vienne. En 1985, un Palestinien avait attaqué l'aéroport de la capitale autrichienne à l'aide de grenades et de fusils d'assaut, tuant trois personnes.

En août dernier, les autorités autrichiennes ont arrêté un réfugié syrien de 31 ans soupçonné d'avoir préparé une attaque contre le chef de la communauté juive de Graz, la deuxième ville du pays. (avec Michael Shields et Silke Koltrowitz à Berlin, Andrea Shalal à Washington; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)