Autriche-Vienne et deux provinces proches reconfinées début avril

VIENNE, 24 mars (Reuters) - Vienne et deux provinces voisines de la capitale autrichienne seront soumises à des restrictions de déplacements permanentes pendant six jours début avril pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, a annoncé mercredi le ministre autrichien de la Santé.

Ce reconfinement, qui succédera au couvre-feu nocturne actuellement en vigueur, sera instauré à compter du jeudi 1er avril et jusqu'au mardi suivant pour les provinces de Vienne, de Basse-Autriche et du Burgenland, a précisé Rudolf Anschober lors d'une conférence de presse. Les commerces non essentiels seront fermés pendant la période. (Francois Murphy; version française Jean-Stéphane Brosse)