Autriche: l'inflation se tasse à 2% en 2018

Vienne (awp/afp) - L'inflation en Autriche à légèrement reculé en 2018 à 2%, après 2,1% en moyenne l'année précédente, a annoncé jeudi l'institut Statistik Austria.

La hausse des prix a notamment été tirée par le logement (2,2%), les transports (2,9%) et l'hôtellerie-restauration (3,1%).

En décembre, l'inflation a décéléré à 1,9% sur un an, après 2,2% en novembre, tirée par les mêmes postes de dépense.

Sur un mois, elle est ressortie en hausse de 0,1%, après 0,2% en novembre.

L'Autriche est un des pays de la zone euro où les prix sont les plus dynamiques. Selon la norme harmonisée Eurostat, l'inflation s'est est établie à 2,1% en 2018 et à 1,7% sur un an en décembre.

L'inflation en Autriche avait atteint en 2017 son plus haut niveau depuis cinq ans, à 2,1% selon la norme nationale et à 2,2% selon Eurostat.

