Autriche: prévisions de croissance abaissées à 1,4% pour 2020

Vienne (awp/afp) - L'institut autrichien Wifo a revu à la baisse vendredi ses prévisions de croissance pour 2020 à 1,4% contre 1,5% précédemment, en raison du ralentissement de la conjoncture mondiale qui pèse sur les exportations.

Ce chiffre est inférieur à la moyenne de la zone euro (1,5%). C'est la deuxième fois que l'institut de référence abaisse sa prévision de croissance pour 2020 qui était initialement de 1,8%.

Wifo a en revanche maintenu à 1,7% ses prévisions de croissance pour l'année en cours.

Ces chiffres marquent un net ralentissement après la hausse de 2,4% du Produit intérieur brut observée en 2018.

"La faiblesse de l'économie mondiale freine la dynamique des exportations et de l'industrie", note Wifo qui met en cause la guerre commerciale entre Chine et Etats-Unis ainsi que les incertitudes sur le Brexit.

La croissance des exportations, moteur de l'économie autrichienne, devrait fortement décélérer. En hausse de 5,9% en 2018, elles ne devraient progresser que de 2,3% cette année et l'année prochaine.

Le coup de frein touchera aussi les investissements étrangers en Autriche alors qu'en Allemagne, premier partenaire commercial du pays, la conjoncture économique s'est fortement dégradée.

La consommation des ménages continuera en revanche de soutenir l'activité, passant d'une hausse de 1,1% en 2018 à 1,5% en 2019 et 1,6% en 2020.

"La consommation privée est soutenue par l'évolution favorable du marché de l'emploi et des revenus", explique Wifo qui mentionne aussi le rôle de stimulus de mesures fiscale récemment entrées en vigueur.

Les prévisions de croissance restent suffisantes pour permettre au chômage de baisser encore. Déjà parmi les plus faibles de la zone euro à 4,9% en 2018, il devrait se stabiliser à 4,6% en 2019 et 2020, selon la norme européenne.

L'inflation, qui ralentit depuis la fin de l'année 2018, devrait rester contenue à 1,6% en 2019 et 1,7% en 2020 selon Wifo.

L'Autriche est dans l'attente d'un nouveau gouvernement de coalition après les législatives du 29 septembre dernier. Wifo estime que des réformes structurelles dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des retraites pourraient stimuler l'économie autrichienne.

