Autriche: prévisions de croissance abaissées à 3% en 2018 et 2% en 2019 (Wifo)

Vienne (awp/afp) - L'institut autrichien Wifo a abaissé vendredi ses prévisions de croissance du pays à 3% pour 2018 et à 2% en 2019, pointant notamment l'impact des incertitudes générées par la politique commerciale des Etats-Unis et par le Brexit.

Dans ses prévisions de printemps publiées fin juin, cet institut de référence avait encore tablé sur une hausse de 3,2% du Produit intérieur brut (PIB) cette année et de 2,2% en 2019.

A 3%, la croissance 2018 ressortirait toutefois toujours en nette accélération par rapport à 2017, où elle s'était établie à 2,6%, après 2% en 2016.

Le pic de croissance "semble passé" en Autriche, un pays de 8,7 millions d'habitants, mais la dynamique y reste "étonnamment robuste comparé à l'étranger", relève Wifo dans ses prévisions d'automne.

La hausse de la production manufacturière doit ainsi s'accélérer à 6,2% cette année, avant de se tasser à 3,2% en 2019, selon l'institut.

Malgré les incertitudes liées au Brexit, à la politique américaine et aux crises des changes affectant certains pays comme la Turquie, les exportations doivent rester le principal moteur de l'économie autrichienne avec une hausse attendue de 4,9% cette année et de 3,7% l'an prochain, estime Wifo.

La consommation privée doit également rester dynamique avec une progression prévue de 1,8% en 2018 et de 1,6% en 2019.

Elle bénéficie notamment de la chute continue du taux chômage, l'un des plus bas de la zone euro. Celui-ci devrait tomber à 4,5% en 2019 après 4,8% en 2018 et 5,5% en 2017 selon la norme Eurostat, relève Wifo.

A 3% cette année, le pays connaîtrait son plus fort taux de croissance depuis 2007. Celle-ci s'était effondré en 2009 et avait stagné en 2013 avant de reprendre progressivement des couleurs.

Habituellement moins optimiste, l'institut IHS a également révisé à la baisse sa prévision de croissance économique pour 2018 à 2,7% (-0,2 point). Il la maintient à 1,7% pour 2019.

La croissance autrichienne s'est établie à 0,6% au deuxième trimestre.

