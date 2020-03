Aux Etats-Unis, le secteur de la santé offre encore une relative sécurité, estime SPDR

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les mouvements désordonnés qui impactent actuellement les marchés américains aura des répercussions sur les bénéfices de toutes les industries, et des implications à tous niveaux sur les actions et les matières premières, estime Rebecca Chesworth stratégiste ETF actions chez SPDR. Seules quelques entreprises réussiront à tirer leur épingle du jeu. Certains secteurs sont désormais particulièrement risqués, notamment ceux liés à l'énergie qui souffre d'un choc d'offre provoqué par le revirement opéré par l'OPEP+ assorti de menaces d'augmenter le prix du baril de brut, observe Rebecca Chesworth.Ce secteur est simultanément impacté par des changements importants du côté de la demande, ajoute la stratégiste.Selon cette dernière, le secteur de la santé offre encore une relative sécurité. Le secteur a surperformé depuis le début de cette crise et a même enregistré de nouvelles entrées de fonds (via les ETF sectoriels et les achats institutionnels sur les valeurs liées à la santé.Les performances et les flux récents de capitaux reflètent tout à la fois un assouplissement de la main-mise réglementaire américaine sur le secteur, car les plans des candidats progressistes pour des soins de santé universels sont moins susceptibles d'être mis en oeuvre ; et les avantages potentiels que tireront certaines entreprises du secteur de la santé de la pandémie de Covid-19, explique Rebecca Chesworth.