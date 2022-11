Aux USA, le Covid restera une urgence de santé publique au moins jusqu'au printemps

WASHINGTON, 11 novembre (Reuters) - La pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis restera une urgence de santé publique au moins jusqu'au mois d'avril prochain, ont déclaré vendredi des responsables de l'administration de Joe Biden, ce qui permettra à des millions d'Américains de continuer à recevoir gratuitement tests, vaccins et traitements.

Le Covid est une urgence de santé publique aux Etats-Unis depuis janvier 2020, période d'apparition de la pandémie. Ce statut a été renouvelé ensuite tous les trimestres mais le gouvernement fédéral avait laissé entendre en août qu'il pourrait expirer en janvier 2023.

Dans ce cas de figure, les Etats auraient cependant dû être prévenus avec soixante jours d'avance, soit ce vendredi, par le département de la Santé, ce qui n'a pas été le cas.

Les autorités ont finalement opté pour une prolongation de ce statut, en invoquant notamment comme raisons la possibilité d'une nouvelle flambée épidémique pendant l'hiver et la nécessité d'une période plus longue pour assurer la transition vers un accès aux vaccins géré par le privé. (Reportage Ahmed Aboulenein et Jeff Mason, version française Jean-Stéphane Brosse)