Aux premières funérailles après la fusillade de Buffalo, on pleure un homme "donné par Dieu".

Le service commémoratif privé pour Patterson, un diacre de la communauté, était le premier enterrement d'une des personnes tuées dans l'attaque de samedi. Il s'est déroulé à la Lincoln Memorial United Methodist Church, à moins d'un kilomètre du magasin Tops Friendly Markets où 13 personnes - dont 11 Noirs - ont été abattues samedi par le tireur d'un fusil d'assaut semi-automatique.

Alors que le service était fermé aux médias, les gens se sont rassemblés à l'extérieur pour étreindre, pleurer et célébrer la vie de Patterson, 67 ans, que beaucoup ont décrit comme un homme qui aurait donné la chemise de son dos à un autre.

Michelle Johnstone, 44 ans, a dit qu'elle le considérait comme une figure d'oncle, l'appelant une "personne donnée par Dieu". Elle s'est rappelée comment le diacre l'emmenait à l'autel de l'église, lui frottait de l'huile sur le front, lui tenait les mains serrées et l'élevait dans la prière chaque fois qu'elle lui demandait juste trois minutes de son temps.

"Ils veulent toujours prendre les bons", a-t-elle dit à Reuters à l'extérieur de l'église. "Ce diacre, c'est juste quelque chose dans cette prière".

Donald Vinson, 64 ans, un cousin, se souvient d'avoir joué au football et d'être allé nager avec Patterson, à qui il attribue le mérite de l'avoir tenu à l'écart des problèmes.

Patterson, que beaucoup appelaient Deke ou Deacon, était une présence constante chez Tops, le seul supermarché de la communauté majoritairement noire de l'est de Buffalo, selon Yvonda King, une coiffeuse de 55 ans.

Un homme aimable et affable, selon ceux qui l'ont connu, Patterson offrait des trajets aux acheteurs âgés - "jitneying" dans le jargon local - avec sa voiture.

"Il était là tous les jours, aidant les personnes âgées à se déplacer, ou toute personne ayant besoin de se déplacer en jitneying", a déclaré King.

Patterson, l'aîné de sept enfants, est né en Caroline du Sud et a déménagé à Buffalo avec sa famille à un jeune âge. Il était un mari, un père de trois enfants et plusieurs petits-enfants, a rapporté le Los Angeles Times, citant sa femme Tirzah Patterson.

Lors d'une conférence de presse jeudi, Tirzah Patterson a déclaré qu'elle était récemment séparée de son mari, bien qu'ils continuaient à élever leur fils de 12 ans.

"J'ai besoin d'un village pour m'aider à élever et à être là pour mon fils, car il n'a pas de père", a-t-elle déclaré.

Heyward Patterson était diacre à l'église State Tabernacle Church of God in Christ, située à proximité du magasin Tops. Il faisait du bénévolat à la soupe populaire de l'église, selon le Times.

Les services pour certaines des autres victimes sont prévus pour la semaine prochaine, tandis que d'autres doivent encore être organisés.

Le saccage du week-end dernier, que les autorités ont déclaré que le tireur avait soigneusement planifié dans le but de tuer autant de Noirs que possible, a touché une corde sensible dans un pays qui s'est habitué aux fusillades de masse.

L'affaire a suscité un questionnement national sur la façon dont l'Internet facilite la propagation de la haine raciste et dont l'accès facile aux armes à feu permet à ceux qui embrassent l'idéologie raciste de commettre des actes de violence de masse.

Les procureurs du comté d'Erie ont inculpé Payton Gendron, 18 ans, d'un seul chef d'accusation de meurtre au premier degré dans le massacre. Il risque la prison à vie sans libération conditionnelle s'il est reconnu coupable de meurtre.

Le FBI a déclaré que la fusillade fait l'objet d'une enquête en tant que crime haineux et acte d'"extrémisme violent à motivation raciale".