Avaloq: consultations en cours pour les suppressions de postes à Nyon

Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Avaloq, qui prévoit des transferts et des suppressions de postes sur le site de Nyon, a indiqué lundi que "les consultations avec la commission du personnel sont en cours", selon un porte-parole joint par AWP. L'unité des opérations bancaires sera concentrée sur les sites de Bioggio et Adliswil, au détriment de la commune vaudoise.

L'équipe devrait à l'avenir être basée uniquement à Bioggio (Tessin) et Adliswil (canton de Zurich), "afin de renforcer son efficacité et sa stratégie orientée client", d'après un communiqué.

Ce changement pourrait entraîner des réductions de postes à Nyon, dans son unité qui fait partie de son centre de service suisse. Sur les 31 postes de l'équipe en charge des opérations bancaires de Nyon, dix seraient transférés à Bioggio ou Adliswil et tous les membres de l'équipe peuvent y postuler.

"Avaloq s'engage à gérer la transition de manière responsable, et de mettre en oeuvre un plan social". Des précisions sur le calendrier n'ont pas été données.

A terme, le site de Nyon devrait encore se réduire. "D'autres équipes, comme les équipes responsables de la gestion des clients, demeureront pour l'instant sur le site de Nyon, mais seront potentiellement appelées à intégrer à moyen terme un nouveau site, plus proche de Genève". Ce déménagement "n'aura pas lieu avant la fin 2020", a ajouté le porte-parole d'Avaloq.

La nouvelle localisation sera annoncée dès qu'elle sera connue de manière définitive. Ce changement n'affecte pas les autres équipes et sites d'Avaloq en Suisse ni à l'international, a précisé l'entreprise.

En 2017, quatre sites d'Avaloq Sourcing, dont Nyon, avaient connu des suppressions de postes.

Au début du mois de septembre, le développeur de logiciels bancaires se félicitait d'avoir connu une croissance de 5% de son chiffre d'affaires au premier semestre. Il se disait en bonne voie pour parvenir à ses objectifs 2019.

Avaloq compte plus de 2000 employés, trois centres de recherche et développement à Zurich, Edimbourg et Manille ainsi que trois centres de services en Suisse, à Singapour et en Allemagne.

