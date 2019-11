Avaloq gagne une banque indonésienne comme cliente

Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Avaloq a été choisi par la plus grande banque indonésienne, PT Bank Mandiri Tbk, basée à Jakarta. "Elle renforce ses activités de gestion de fortune (14 milliards de dollars d'actifs) en faisant le choix d'Avaloq Banking Suite", selon le communiqué paru mardi. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

La division de la banque indonésienne comprend 50'000 clients. "Grâce à ce contrat, Avaloq élargit encore sa clientèle dans la région Asie-Pacifique", selon l'entreprise zurichoise.

Cette dernière compte déjà DBS Bank, Maybank et Kasikorn Bank en Asie du sud-est ainsi que Agricultural Bank of China, China Industrial Bank et China Citic Bank International.

sta/tt/ck/al