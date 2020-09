Avancée à l'Empa pour des batteries à électrolyte solide

Dübendorf ZH (awp/ats) - Des chercheurs de l'Empa travaillent à la mise au point d'un électrolyte solide pour les batteries au lithium-ion. Cette technique permettra de fabriquer des batteries plus sûres avec des performances plus élevées et une durée de vie plus longue.

Les batteries au lithium-ion actuelles présentent un risque en raison du liquide hautement inflammable qu'elles contiennent. Ce liquide électrolytique pourrait bientôt être remplacé par un solide à la fois incombustible et résistant à la chaleur.

Une équipe du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) se concentre sur les technologies à couche mince pour le développement de ces nouvelles batteries à semi-conducteurs. L'électrolyte d'une telle batterie doit avoir une très bonne conductivité pour les ions de lithium et en même temps pouvoir être produit à l'échelle industrielle à un prix aussi bas que possible.

Couches ultrafines de 500 nanomètres

Les chercheurs pensent avoir trouvé la solution avec des couches ultrafines d'une céramique spéciale de type LLZO. Ce film ultrafin est produit avec une méthode appelée pulvérisation magnétron, a indiqué lundi l'Empa. L'épaisseur de ce film est de 500 nanomètres. A titre de comparaison, le diamètre d'un cheveu humain est compris entre 40'000 et 100'000 nanomètres.

Les mesures effectuées sur la couche de matériau ultrafine ont montré une conductivité nettement plus élevée que les matériaux connus actuellement, notamment les batteries de type LiPON. La couche ultrafine de type LLZO peut être produite à des températures de 600 à 700 degrés. Le processus de production est plus rapide et moins cher.

Les piles à l'état solide LLZO sont particulièrement intéressantes pour les petits appareils nécessitant une forte puissance, par exemple dans l'électronique grand public. La conception en couche mince des batteries à semi-conducteurs promet des temps de charge plus courts et une durée de vie plus longue que les batteries lithium-ion à électrolyte liquide, souligne l'Empa.

ats/vj