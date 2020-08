Avancée dans la lutte contre le staphylocoque doré

Genève (awp/ats) - Mieux comprendre le fonctionnement du staphylocoque doré. C'est à ce travail que s'est attelée une équipe de chercheurs de l'Université de Genève (Unige), avec à la clé une découverte fortuite qui pourrait permettre de lutter avec plus d'efficacité contre cette bactérie résistante aux antibiotiques.

Les staphylocoques dorés ont pour caractéristique de pouvoir s'adapter à des environnements très variables. On en trouve notamment dans les narines de 25 à 30% de la population, relève lundi l'Unige. La bactérie peut devenir dangereuse à la faveur d'une chute d'immunité ou après une opération chirurgicale.

Une fois l'infection déclarée, elle devient difficile à soigner, car le staphylocoque doré déjoue avec habileté les traitements aux antibiotiques. En effectuant des recherches sur la bactérie, le département de microbiologie et de médecine moléculaire de l'Unige a peut-être ouvert une voie permettant de s'attaquer au pathogène.

"Mon laboratoire étudie une protéine qui joue un rôle important dans la faculté du staphylocoque doré à s'adapter à des environnements très différents", explique dans un communiqué le professeur Patrick Linder. Ces travaux ont permis de découvrir que la protéine en question était également impliquée dans un autre processus.

La protéine participe aussi à la synthèse des acides gras qui sont les constituants essentiels de la membrane bactérienne. Ainsi, lorsque la protéine est absente, à cause d'une mutation génétique par exemple, les staphylocoques dorés ne parviennent plus à former des colonies si la température est inférieure à 25 degrés centigrade.

Or, une partie de la communauté scientifique soutient l'idée qu'un futur traitement contre les staphylocoques dorés passe par un médicament capable d'inhiber la synthèse des acides gras, note le professeur Linder. L'approche ne fait toutefois pas l'unanimité et certaines études contredisent ce point de vue.

L'étude genevoise, dans ce contexte, offre une meilleure compréhension des mécanismes fondamentaux des staphylocoques dorés. La découverte de ce lien entre fluidité de la membrane et adaptation au changement d'environnement représente une étape importante dans la lutte contre la bactérie, conclut l'Unige.

Les travaux menés à Genève sur le staphylocoque doré ont fait l'objet d'une publication dans la revue PLoS Genetics.

ats/al