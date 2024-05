La marque d'épices indiennes MDH, qui fait l'objet d'un examen minutieux en raison de la contamination présumée de certains produits, a vu depuis 2021 une moyenne de 14,5 % de ses expéditions américaines rejetées en raison de la présence de bactéries, selon une analyse de Reuters portant sur des données réglementaires américaines.

Le mois dernier, Hong Kong a suspendu les ventes de trois mélanges d'épices fabriqués par MDH et d'un mélange fabriqué par une autre entreprise indienne, Everest, car ils contenaient apparemment des niveaux élevés d'un pesticide cancérigène. L'oxyde d'éthylène est impropre à la consommation humaine et présente un risque de cancer en cas d'exposition prolongée.

Les entreprises ont déclaré que leurs produits étaient sûrs et MDH a ajouté qu'elle n'utilisait pas d'oxyde d'éthylène à aucun stade du stockage, de la transformation ou de l'emballage des épices. Les autorités américaines, australiennes et indiennes se penchent sur la question. Les deux marques sont populaires en Inde et sont exportées dans le monde entier.

L'Inde est le plus grand producteur d'épices au monde, ainsi que le plus grand consommateur et exportateur d'épices. Zion Market Research estime que le marché intérieur indien représentait 10,44 milliards de dollars en 2022, et le Spices Board a déclaré que l'Inde avait exporté des produits d'une valeur de 4 milliards de dollars au cours de l'année 2022-23.

Avant le dernier examen, les produits de MDH, une entreprise familiale indienne plus que centenaire, étaient interdits à la vente aux États-Unis en raison de la présence de salmonelles, une bactérie qui peut entraîner des maladies gastro-intestinales.

Environ 20 %, soit 13 des 65 expéditions de MDH vers les États-Unis ont été rejetées après avoir échoué aux contrôles de salmonelle entre octobre 2023 - date du début de l'exercice fiscal en cours - et le 3 mai, selon les dernières données disponibles compilées par Reuters auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

La FDA n'a pas précisé la quantité contenue dans chaque envoi, mais les 13 envois rejetés comprenaient des mélanges d'épices et d'assaisonnements, ainsi que du fenugrec, selon les données.

Au cours de l'exercice 2022-23, environ 15 % des 119 expéditions de MDH ont été rejetées, principalement en raison d'une contamination à la salmonelle, alors que les rejets s'élevaient à 8,19 % au cours de l'exercice 2021-22, selon les données.

Everest a connu moins de rejets aux États-Unis, une seule des 450 expéditions de l'exercice 2023-24 en cours ayant été rejetée jusqu'à présent pour cause de salmonelle.

Environ 3,7 % des expéditions américaines d'Everest ont été interrompues en 2022-23 et il n'y a eu aucun rejet dans les 189 expéditions vers les États-Unis l'année précédente, selon les données.

En réponse aux questions sur les données de la FDA, un porte-parole de MDH a déclaré que ses produits étaient sûrs. Everest a déclaré avoir un taux de rejet "exceptionnel" de ses expéditions aux États-Unis, inférieur à 1 % au cours de l'exercice 2023-2024, ajoutant que ses produits sont sûrs.

La FDA et le Spices Board n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. L'Office a inspecté les installations de MDH et d'Everest pour s'assurer qu'elles respectent les normes de qualité, mais les résultats n'ont pas encore été rendus publics.

Pendant des décennies, MDH et Everest ont été parmi les plus grands fabricants d'épices en Inde, fabriquant des produits largement utilisés dans les cuisines domestiques et les restaurants pour aromatiser les currys et de nombreux plats.

En 2019, quelques lots de mélanges d'épices de MDH ont été retirés des rayons aux États-Unis en raison d'une contamination à la salmonelle et, en 2023, la FDA a rappelé quelques produits d'Everest pour des raisons similaires et a émis une alerte de santé publique.