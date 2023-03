La Trend Garden Residence, un immeuble d'appartements avec services haut de gamme situé dans la ville turque de Malatya, dispose d'une salle de sport, de chambres fraîchement meublées et d'une cafétéria sur le toit.

Mais lorsqu'un puissant tremblement de terre a secoué la ville aux premières heures du 6 février, le bâtiment de sept étages s'est désintégré, tuant 29 personnes, selon deux responsables gouvernementaux. C'était comme si la structure s'était "liquéfiée", a déclaré un survivant.

Sous sa façade colorée, le bâtiment avait été largement remodelé il y a quelques années sans les permis nécessaires, mais a ensuite été enregistré grâce à une amnistie de zonage de 2018 promulguée par le président turc Recep Tayyip Erdogan, selon un examen par Reuters de documents municipaux et d'amnistie, de dessins d'architectes et d'entretiens avec six personnes connaissant l'histoire du Trend Garden.

Erdogan a déclaré à l'époque que l'amnistie, qui a été accordée pour la première fois aux propriétaires de bâtiments avant sa réélection en 2018, visait à résoudre les conflits entre les citoyens et l'État concernant des millions de bâtiments "construits en violation de la planification urbaine."

Aujourd'hui, l'épave du Trend Garden fait l'objet d'une enquête criminelle pour déterminer la responsabilité de son effondrement. Les procureurs locaux ont arrêté au moins trois personnes liées au bâtiment sur des accusations préliminaires de causer la mort par négligence, selon les deux responsables gouvernementaux qui ont demandé à ne pas être nommés. Les responsables ont déclaré que l'enquête prendrait en compte tous les aspects de la vie du bâtiment.

Alors que l'attention en Turquie s'intensifie sur la façon dont la mauvaise construction a pu contribuer à la dévastation causée par le tremblement de terre, la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire moderne du pays, les autorités se sont engagées à identifier les coupables. Plus de 230 personnes ont été arrêtées, dont des entrepreneurs en bâtiment et des promoteurs, a déclaré le gouvernement.

Le séisme a fait plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie, et des répliques continuent de secouer la région. Le Trend Garden était l'un des plus de 200 000 bâtiments qui, selon les autorités turques, se sont effondrés ou ont un besoin urgent de démolition dans les régions déchiquetées par le tremblement de terre. Lundi, un nouveau tremblement de terre a provoqué l'effondrement d'autres bâtiments à Malatya.

La direction de la communication de la présidence turque et le ministère de l'urbanisation n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, notamment sur l'amnistie et sur la question de savoir si cette politique a contribué à la dévastation provoquée par le tremblement de terre. Erdogan, qui dirige la Turquie depuis 2003, a déclaré après la catastrophe que les normes de construction s'étaient améliorées sous sa direction.

Parmi les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur Trend Garden figure Engin Aslan, selon les responsables gouvernementaux. Les registres des sociétés montrent qu'il est le propriétaire majoritaire d'une société turque qui, selon les documents d'enregistrement foncier, est propriétaire du bâtiment. Contacté par Reuters par l'intermédiaire d'un employé de la direction de l'immeuble avant d'être arrêté, Aslan a déclaré qu'il ne voulait pas parler à l'agence de presse car il pleurait la perte de son frère qui a été tué dans l'effondrement du Trend Garden.

Un avocat d'Aslan, Muhammet Karadogan, a refusé de commenter.

Les architectes et les ingénieurs civils ont déclaré qu'il était trop tôt pour déterminer si la rénovation du bâtiment, qui a consisté à diviser 12 appartements en 42 unités plus petites et à transformer le grenier en un septième étage à part entière, a contribué à l'effondrement.

Mais ils ont déclaré que la loi d'amnistie soulève des problèmes fondamentaux car elle a favorisé une culture d'insouciance dans le secteur de la construction dans un pays qui se trouve sur des lignes de faille majeures et qui est confronté à des risques sismiques bien identifiés.

Dans le cadre de l'amnistie, les propriétaires pouvaient légaliser des bâtiments non enregistrés en déposant une demande électronique et en payant une taxe. Les directives détaillées publiées par le ministère de l'urbanisation, qui a supervisé le processus, ne font aucune mention d'une exigence d'évaluation indépendante. Cependant, la loi stipule que le propriétaire est tenu de s'assurer que le bâtiment est résistant aux tremblements de terre.

"Cette loi est absurde", a déclaré Erol Erdal, membre de la branche de Malatya de la Chambre des ingénieurs civils de Turquie. "Le gouvernement et les lois sont censés protéger les gens, pas les mettre en danger".

Le maire de Malatya, Selahattin Gurkan, a refusé de commenter l'effondrement du Trend Garden, citant l'enquête en cours, mais a déclaré à Reuters que les autorités devaient tirer les leçons du tremblement de terre. Interrogé sur le fait que la régularisation des bâtiments illégaux aurait pu causer des risques pour la sécurité, le maire - membre de l'AKP (Parti AKP, au pouvoir) d'Erdogan - a déclaré que "l'amnistie de zonage n'était pas la bonne approche."

TRAGEDIE FAMILIALE

Parmi les personnes tuées dans l'effondrement du Trend Garden figurent quatre membres de la famille de Fatma Zehra Gorgulu - ses trois enfants et une de ses sœurs.

Assise près d'un feu près du bâtiment en ruine, dans un climat glacial, pour le sixième jour après le tremblement de terre, Gorgulu est restée silencieuse et semblait figée, alors que les équipes de secours passaient les décombres au peigne fin et qu'elle attendait des nouvelles.

Feyza Yilmaz, une troisième sœur, était venue à Malatya pour aider son frère ou sa sœur après la catastrophe. Feyza Yilmaz a expliqué que la famille avait loué une chambre au Trend Garden parce qu'il était proche d'un hôpital où l'un des enfants de Gorgulu devait subir un traitement pour une maladie rare et où elle devait également subir une opération chirurgicale. Lorsque le tremblement de terre a eu lieu, Gorgulu était à l'hôpital tandis que sa fille et ses deux fils étaient pris en charge par l'autre sœur de la résidence.

Yilmaz, une avocate de 32 ans, a déclaré qu'elle voulait comprendre comment un bâtiment d'apparence moderne et solide pouvait s'écrouler comme un château de cartes.

"Je veux savoir qui est responsable de cela", a-t-elle dit.

Le lendemain, les quatre corps ont été retrouvés, selon les sauveteurs.

DES BÂTIMENTS PROBLÉMATIQUES

Le bâtiment Trend Garden - et la loi d'amnistie de 2018 sur le zonage - sont emblématiques de ce que certains architectes et ingénieurs civils disent être l'échec de la Turquie à imposer des réglementations antisismiques strictes sous Erdogan, alors que la population du pays de 85 millions d'habitants a continué à se déplacer vers les centres urbains.

À l'approche des élections présidentielles de 2018 et des élections municipales de 2019, Erdogan a salué l'amnistie sur le zonage comme "un geste de compassion" envers les citoyens turcs confrontés à une administration tatillonne. S'adressant à un rassemblement de l'AKP à Malatya en mars 2019, le président a déclaré à ses partisans que grâce à cette politique "les problèmes de 88 507 citoyens de Malatya ont été résolus", selon une vidéo de son discours.

Les autorités turques ont prolongé l'amnistie à plusieurs reprises. Cette mesure a généré des milliards de dollars pour les caisses de l'État, selon le gouvernement. Plus de 3 millions de ménages et d'entreprises ont ainsi obtenu leurs actes de propriété, a déclaré le gouvernement en octobre de l'année dernière.

Le même mois, un allié d'Erdogan, le chef du parti de la Grande Unité, Mustafa Destici, a proposé de relancer la mesure avant les élections présidentielles de cette année afin d'aider les autres. Destici n'a pas répondu à une demande de commentaire relayée par un porte-parole pour savoir s'il continuait à soutenir la proposition.

En 2019, après qu'un immeuble d'Istanbul ayant bénéficié de l'amnistie de zonage s'est effondré, causant 21 décès, le gouvernement a promis d'accélérer un plan de démolition et de remplacement des bâtiments les plus dangereux de Turquie. À l'époque, le gouvernement avait déclaré qu'environ un tiers des 20 millions de propriétés du pays présentaient des problèmes de sécurité et nécessitaient une intervention.

Mais les autorités turques ont négligé la question, selon Eyup Muhcu, chef de la Chambre des architectes de Turquie. Au lieu de cela, le gouvernement s'est concentré sur la construction dans de nouvelles zones, "abandonnant les bâtiments problématiques à leur sort", a-t-il déclaré.

Le ministère de l'urbanisation n'a pas non plus répondu aux questions sur la manière dont il traitait les bâtiments problématiques et sur le nombre de bâtiments récemment effondrés qui avaient bénéficié de l'amnistie.

PACTE DE DÉVELOPPEMENT

Le bâtiment du Trend Garden a été construit il y a plus de deux décennies, à la fin des années 1990, selon un pacte immobilier turc typique où une partie apporte le terrain et une autre prend en charge la construction, tandis que les deux se partagent les unités.

Bahattin Dogan, un entrepreneur en bâtiment septuagénaire de Malatya, a déclaré à Reuters qu'il avait réalisé la construction. Bulent Yeroglu a déclaré que sa famille avait apporté le terrain. Ingénieur civil de 59 ans, Yeroglu a déclaré qu'il s'était également chargé de la conception de la structure du bâtiment, avec du béton armé pour la charpente et des briques pour les remplissages.

Les deux hommes ont déclaré avoir suivi toutes les règles applicables et n'avoir pris aucun raccourci. Reuters n'a pas été en mesure de le corroborer de manière indépendante.

Des dessins d'architectes de la structure originale et des permis de construire datés de 1996 et vus plus tard par Reuters, ainsi qu'une image satellite de 2010, montrent que le bâtiment était initialement composé d'un rez-de-chaussée avec des espaces commerciaux, et de 12 appartements sur six étages au-dessus plus un grenier.

Lorsqu'on lui a présenté les dessins, un spécialiste de l'ingénierie judiciaire, Eduardo Fierro, de la société BFP Engineers basée en Californie, a déclaré que le bâtiment semblait avoir "une structure raisonnablement bien conçue". M. Fierro a toutefois déclaré qu'il présentait ce que l'on appelle un "étage mou" ou une faiblesse inhérente au niveau du sol, avec un plafond plus élevé et moins de murs ou de cloisons pour accueillir la zone commerciale. Lui, et plusieurs autres spécialistes consultés par Reuters, ont convenu qu'il n'était pas possible de déterminer si la rénovation avait joué un rôle dans l'effondrement du bâtiment sans plus d'informations. Reuters n'avait aucune preuve que le remodelage était un facteur dans la catastrophe.

M. Yeroglu a déclaré qu'il avait obtenu la zone commerciale et qu'il l'avait divisée en deux espaces il y a plus de dix ans, les vendant à deux pharmaciens. Les deux pharmaciens ont déclaré à Reuters qu'ils avaient acquis l'espace commercial après sa division et qu'ils n'avaient apporté aucune modification au bâtiment.

L'entrepreneur en bâtiment Dogan, qui a obtenu les 12 appartements, a déclaré qu'il les avait vendus à la mi-2018 à Aslan, l'un des individus que les responsables gouvernementaux ont dit avoir été arrêtés.

Reuters n'a pas pu déterminer si Aslan ou quelqu'un d'autre a assumé la responsabilité du remodelage en 42 unités, car la propriété de l'immeuble n'a cessé d'évoluer au moment où cela s'est produit.

Un fonctionnaire municipal a déclaré que le remodelage avait été effectué sans demande d'autorisation, qui, selon lui et d'autres spécialistes locaux des bâtiments, aurait dû être demandée pour une telle transformation. "Il n'y a aucune trace d'une demande", a déclaré le fonctionnaire après avoir consulté les registres des bâtiments du district Yesilyurt de Malatya.

Si une demande avait été faite, a ajouté le fonctionnaire, elle aurait probablement été rejetée car la municipalité est généralement opposée à l'autorisation de remodeler des bâtiments anciens dont la structure est "fatiguée".

Un porte-parole de la municipalité du district de Yesilyurt, où se trouve Trend Garden, a refusé de commenter l'historique d'enregistrement du bâtiment.

Ce qui est clair, c'est que le ministère de l'urbanisation a émis des décisions d'amnistie en décembre 2019 "sur la base des informations fournies par le demandeur" pour 42 appartements à l'adresse du Trend Garden, selon 42 documents d'amnistie vus par Reuters.

Les documents du registre foncier examinés par Reuters montrent qu'une société basée à Malatya appelée Trend Yurt a utilisé les décisions d'amnistie pour obtenir l'acte de propriété de l'immeuble en novembre 2020.

Aslan est le propriétaire majoritaire et le directeur de Trend Yurt depuis mars 2020, selon les registres de l'entreprise.

Les deux responsables gouvernementaux ont déclaré que les personnes arrêtées comprenaient également Sefa Gulfirat, qui a fondé Trend Yurt en 2018, selon les dossiers de l'entreprise, et Yeroglu, l'ingénieur civil qui a conçu la structure du bâtiment.

S'adressant à Reuters avant son arrestation, Yeroglu a déclaré qu'il croyait que le bâtiment s'était effondré parce que sa structure avait été endommagée pendant le remodelage.

Un avocat qui le représentait lors de son arrestation, Ozgur Akkas, a déclaré que Yeroglu contesterait le fait qu'il ait causé la mort par négligence, au motif que sa responsabilité en tant qu'ingénieur civil avait expiré. Contacté par Reuters, un des proches de Yeroglu a rejeté l'idée que le bâtiment avait une faiblesse inhérente, affirmant que l'ingénieur civil avait conçu la structure avec soin, y compris la zone commerciale.

L'avocat d'Aslan, Karadogan, représente également Gulfirat. L'avocat a également refusé de faire des commentaires au nom de Gulfirat.

Après d'autres rénovations, le grenier est devenu un septième étage avec une cafétéria et les appartements avec services ont ouvert fin 2021, selon Anil Ozhan, dont la famille possède une pharmacie dans l'un des espaces commerciaux du rez-de-chaussée, et d'autres habitants. Une photo mise en ligne par la Trend Garden Residence fin 2021 montre le bâtiment après ces rénovations, y compris les garnitures bleues et ocre, l'emblème de la société et un septième étage vitré toute hauteur.

M. Ozhan a déclaré qu'il était conscient que le bâtiment avait bénéficié de l'amnistie de zonage, mais le pharmacien pense que les remodelages ont fait l'objet d'une évaluation approfondie avant que l'amnistie ne soit accordée. "Je serais furieux si j'apprenais que ce n'était pas le cas", a-t-il déclaré.

J'AI CRU QUE J'ÉTAIS MORT

À 4 h 17 du matin le 6 février, le sol recouvert de neige autour du Trend Garden s'est mis à trembler violemment, selon les images capturées par la télévision en circuit fermé.

Onur Gencler, cadre dans une entreprise de construction, dormait au sixième étage. Lorsqu'il a compris ce qui se passait, il a rapproché deux lits et s'est allongé entre eux, enveloppé dans des couettes, après avoir attrapé son téléphone portable.

Le bâtiment a tremblé pendant une longue minute, a-t-il dit, puis s'est effondré en quelques secondes, le plongeant dans l'obscurité.

"Je pensais que j'étais mort", a déclaré Gencler. "Ce n'est que lorsque j'ai allumé mon téléphone et que j'ai vu la photo de ma femme et de mon fils, que j'ai compris que j'étais vivant".

Environ 90 minutes plus tard, son patron Mehmet Kaya et des collègues qui s'étaient précipités sur le site ont sorti Gencler de sous une dalle de béton avec des blessures mineures.

Après six heures de recherche sous d'importantes chutes de neige, Kaya a déclaré qu'ils avaient trouvé sa cousine Fatma, âgée de 34 ans, qui résidait également dans l'immeuble d'appartements avec services.

Elle était morte.